Ministarka Irena Vujović: Za čistiji vazduh u Kosjeriću ulažemo više od 40 miliona dinara

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović potpisala je danas sa predsednikom opštine Kosjerić Žarkom Đokićem dva ugovora, na osnovu kojih će iz budžeta ministarstva ovoj opštini biti dodeljeno više od 40 miliona dinara, za zamenu kotlarnice u toplani, individualnih ložišta i za ozelenjavanje javnih površina sa oko 500 novih sadnica.

Po realizaciji ovih projekata, zagađenje u centru Kosjerića smanjiće se do 70 odsto, istakla je ministarka Vujović, nakon što je, u prisustvu predsednice Vlade Ane Brnabić, potpisala ugovore.

foto: VLADA SRBIJE/Ministarstvo zastite zivorne sredine

- Zamena gradske kotlarnice veoma je važan projekat, kojim se omogućava da sa mazuta pređe na ekološki prihvatljiviji gas. Na novu kotlarnicu moći će da se priključe Dom zdravlja, osnovna i srednja škola, kao i dve sportske hale u okviru škola. Opština će raspisati konkurs i po kategorijama stanovništva odrediti koja domaćinstva će moći da zamene svoje kotlove uz veliku subvenciju opštine, odnosno ministarstva. Kada se sve to sanira i rekonstruiše, a naš zahtev je da to bude odmah nakon grejne sezone, do 70 odsto će biti smanjeno zagađenje u centralnom delu opštine. To su velike stvari za buduće generacije, za generacije koje danas ovde žive i pre svega za najmlađe – istakla je Vujović.

Ministarka je navela da je jednim od ugovora predviđeno da u zamenu kotlarnica u Kosjeriću ministarstvo uloži nešto manje od 40 miliona dinara, dok će drugim ugovorom, ministarstvo finansirati ozelenjavanje javnih površina sa oko dva miliona dinara.

foto: VLADA SRBIJE/Ministarstvo zastite zivorne sredine

- Pošumljavanje je važno, kada govorimo o aerozagađenju, a ugovorom koji smo danas potpisali, opština će dobiti sredstva za oko 500 sadnica, koje će krasiti Kosjerić u narednom periodu. Zagađenost vazduha jeste veliki problem u ovoj opštini i to je jedan od razloga zašto sam danas ovde, da taj problem rešavamo. Pohvalila bih opštinsko rukovodstvo, koje je brzo reagovalo na naše konkurse i prijavilo projekte. Želim da naglasim da su ovo samo prvi koraci u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha u Kosjeriću. Zahvaljujem i predsednici Vlade što je danas sa nama, upravo zbog važnosti ovih projekta čiju će realizaciju omogućiti Vlada Republike Srbije i ministarstvo na čijem sam čelu – rekla je Vujović.

Prilikom posete Kosjeriću ministarka Vujović je, zajedno sa predsednicom Vlade Anom Brnabić i ministarkom privrede Anđelkom Atanasković, obišla toplanu i proizvodni pogon kompanije „ITN Eko Povlen”.

Ministarstvo zaštite životne sredine

Kurir