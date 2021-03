Vučević: Projekat obnove deluje fantastično, ova građevina-lepotica će zaista zasijati u novom ruhu!

Dragi Novosađani i svi prijatelji našeg grada, danas sam prisustvovao predstavljanju idejnog rešenja za rekonstrukciju zgrade nekadašnjeg Radničkog univerziteta", naveo je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

- Ovo zdanje u Vojvođanskih brigada je prethodne dve decenije, posle požara koji ga je uništio, od lepotice postalo pravo ruglo i teret za lokalnu vlast, ali i ceo grad Novi Sad. Kako ovaj problem ne bismo ostavljali nekom drugom, "zasukali smo rukave" i posvetili se pronalaženju dobrog kupca i našli smo ga u firmi "Vega IT" koja je dala više od 5.200.000 evra za kupovinu ruiniranog objekta. Projekat obnove deluje fantastično, ova građevina-lepotica će zaista zasijati u novom ruhu, a naš grad će dobiti još jedan objekat za ponos, ali i centar za IT sektor, digitalnu agendu i startap biznis. Naš partner oseća puls Novog Sada, njegove želje i afinitete, jer "Vega IT" je firma naših momaka, dvojice studenata novosadskog FTN-a, koja se bavi razvojem softverskih rešenja i uspešno posluje na zahtevnim tržištima Velike Britanije, Nemačke, Belgije, Holandije i Švajcarske, zapošljava 200 ljudi i nalazi se na listi 500 najbrže rastućih tehnoloških kompanija u regionu. Ovom prilikom čestitam Saši Popoviću, suosnivaču kompanije Vega IT i direktoru arhitektonskog biroa čiji predlog rekonstrukcije je odabran kao najbolji!

Grad Novi Sad

Kurir