Vučević: Podržavam kreativne ljude i verujem da ćemo uskoro i na ulicama Novog Sada snimati visokobudžetne filmove

Veoma sam srećan što sam upoznao Nikolu Todorovića, mladog srpskog filmskog stvaraoca i stručnjaka za vizuelne efekte, koji će Holivud dovesti u naš grad, podelio je sa svojim pratiocima na Instagramu gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

- Ovaj mladić je sa holivudskom zvezdom Tajem Šeridanom pokrenuo medijsko-tehnološki startap Wonder Dynamics, koji u Novom Sadu zapošljava 10 ljudi a to je tek početak! WD koristi veštačku inteligenciju i mašinsko učenje za razvoj najsavremenijih tehnologija i inovativnih produkcijskih alata, koji će nezavisnim filmskim stvaraocima sa nižim budžetima omogućiti izradu vrhunskih vizuelnih efekata na nivou najboljih blokbaster ostvarenja. Podržavam naše mlade i kreativne ljude i verujem da ćemo zajedničkim snagama uspeti uskoro da ostvarimo da se na ulicama Novog Sada snimaju visokobudžetni filmovi. Ne postoje granice, idemo napred! - poručio je on.

