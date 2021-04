Vučević: Region da se okrene sam sebi, a ne da čeka mrvice iz Brisela, Vašingtona ili Moskve

Gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS Miloš Vučević je o saradnji Srbije i Republike Srpske i povodom dana Banja Luke rekao da su su te veze tada naročito vidiljve.

Jednistvo sa Srpskom, a ne optrećujući druge

On je, gostujući na televiziji BN, izjavio da je dolazak predsednika, premijerke i predsednika Skupštine Republike Srbije u Banja Luku i sastanka sa rukovodstvom Srpske i grada ne pokazuje samo simboličko jedinstvo, već suštinske napore da vodimo računa jedni o drugima ne optrećujući i ugrožavajući drugog.

Treba da vidimo šta je to što jedni drugima možemo da pomognemo da građani budu zadovoljni u skladu sa svim i međunarodnim ugovorima, pravilima i stnadardima. Uvek imam osećaj da kada se oseti intenzitet saradnje Srbije i Srpske to nekom smeta. Ali ti odnosi su na liniji svakodnevnih ljudskih potreba - naglasio je Vučević.

Vučević je odgovarajući na pitanje o sve češćem pominjanju revizije Dejtonskog sporazuma kaže da ga kao pravnika najviše brine da revizija znači ukidanje entitetskih nadležnosti ili podeljenog suvereniteta.

Srbija nema nikakav problem da razgovora o temama o kojima su saglasni svi u BIH. Ali konstantno akcentovanje Dejtonskog sporazuma- moramo ukinuti Republiku Srpsku, smanjiti uticaj entiteta I konstantni narativ da je Srpska jedna zločinačka tvorevina nije dobar put. Umesto da gledamo kako da zadržimo našu decu I unuke da ostanu ovde, da otvaramo nove fabrike, gradimo nove puteve, mi se stalno vraćamo na 91, 92… Jedan deo političke elite pre svega iz Sarajeva koji osporava iskrenost Srbije kada kaže da poštuje integritet BIH, a istovremeno javno ne poštuje integritet Srbije I govori da je KIM nezavisna država. Kakva je to poruka saradnje I zajedničke budućnosti – naglašava Vučević, dodajući da je neverovatno što ne možemo da nađemo razumevanje kada pričamo o projektima budućnosti.

Šta vredi da Srbija vakciniše svoje građane, a ne pomogne regionu

Ne možemo da se saglasimo o svim istorijskim događajima I svako je pretpeo neki svoj bol. Ali ajde da pravimo auto puteve, da pričamo o železničkoj mreži, da povezujemo ljude I sa jedne I sa druge strane Drine. Dajte da pričamo o zajedničkim investicijama, da otvorimo tržište. Čini se da nema sagovornika sa druge strane, kažemo ajde da napravimo auto put, oni kažu to će biti put za tenkove. Koja je prednost da dovedete neku stranu investiciju kada se zatvarate u uske krugove. Pa valjda nam je I ova pandemija pokazala koliko je ovo malo područje I da jedni druge možemo da pomažemo. Pa daj bože da Srbija napravi fabrike za vakcine, to je spas za ceo region. Neće Srbija sama da troši te vakcine I da zarađuje na građanima BIH, Severne Makedonije i Crne Gore. Šta vredi da se Srbija zaštiti, ako region nije zaštićen – ističe Vučević I dodaje da veruje da će se o tome razgovarati u okviru projekta mini Šengen koji je krenuo iz Novog Sada.

Cilj nam je EU, ali moramo im pokazati da umemo sami se dogovorimo

Ali nemam odgovor zašto BIH I Crna Gora ne žele da se priključe, neka je procena da bi to usporilo njihov put u EU. Ali pitanje koliko brzo sada idu ka EU. Nesporno je da ceo region teži da bude deo EU, ali dajte da vidimo šta ćemo dotle da radimo. Trenutno nam Brisel poručuje da im je bitan Zapadni Balkan, ali da ne razmišlja o proširenju. Šta im mi poručujemo, da ne možemo da se dogovorimo, a kada nas primite mi ćemo se naprasno dogovoriti. I složiti oko svih tema. Valjda je prirodno da im pokažemo da možemo međusobno da se dogovorimo .

Kompromis sa Albancima, ali ne ucena priznanjem

Odgovarajući na temu južne srpske pokrajine ističe da je Srbija na evropskom putu, ali niko ne može da nas ucenjuje prizananjem Kosova, iako smo svesni da se to ključno pitanje nalazi na našem putu ka EU.

-Priznanje Kosova je uslov I to to niko I ne krije. Ne može Srbija sve da izgubi, a drugi sve da dobiju. Obaveza je Srbije da bude tiša jer time pokazuje svoju odgovornost, ali ne možete da je doživaljavate kao džak za udaranje. Ovi sinhronizovani napadi na Vučića I Srbiju iz regiona je to što vide da nije ono što je bila pre deset ili 15 godina. Ali taj progres ne želimo da koristimo u kontra smeru. Verujem u politiku da svi moženo da budemo pobednici I da ne dobijamo mrvice iz Brisela, Vašingtona, Moskve ili nekig drugog centra, verujem da od nas zavisi kako ćemo mi da živimo. A mi čekamo da dođe Brisel da nam kaže ne znam šta…

O odnosu sa Vučićem – kapiten u timu

Vučević je, odgovarajući na pitanje o odnosu sa predsedikom Vučićem, rekao da su oni pre svega prijatelji I da je ponosan sam što Srbija ima takvog lidera, kapitena u timu I da ne vidi ko bi u ovom trenutku mogao da ga zameni.

I ovo ne govorim iz nekog uskog ličnog interesa, već zato što mogu da osetim I vidim kako danas izgleda I Srbija I Novi Sad u odnosu na taj period koji je iza nas. To je bio period propadanja, poltičke dezorjentacije, politike koja je niti pravila nove fabrike, niti pravila nove puteve, kliničke centre, a stidela se da obeleži Oluju, I Nato agresiju nazove pravim imenom, zalagala se za ukidanje vojske, koja je opljačkala sve ono što nam je ostalo fabrika nakon sankcija, da do 2009 400.000 ljudi ostane bez posla – naglasio je, dodajući da veruje da pre svega da Vučić zaslužuje poverenje unutar stranke, a građani će na izborima odlučiti da li zaslužuje još jedan mandate kao predsednik Republike.

Jake institucije znače jake ličnosti

Potpredsednik SNS ističe da je priča o jakim institucijama bez jakih ljudi prazna priča.

Vlast SNS imao težak put do ozdravljenja zemlje, ali građani su to razumeli čak I u periodu kada su bile smanjenje plate I penzije. Isto je I sa borbom protiv kriminala I korupcije. Srbija je odsekla tajkune od upravljanja državom, zadali smo ozbiljne udarce organizovanom kriminalu.

Država može da se izbori sa kriminalom

Vučević veruje da država može da se izbori sa krninalom I korupcijom I da je naša obaveza da našim pokoljenjima ostavimo bolje društvo.

Ne mislim da su institucije slabe, već pojedinci u njima. Ta borba je kompleksa borba, nema jasne linije fronta, organizovani kriminal mora da ima podršku delova državnog aparata. Ali snaga države je ta da ogovori na sve izazove I da pokaže da niko nije iznad zakona. Nadam se da ćemo uspeti da na jesen organizujemo kongres I izbornu skupštinu stranke. To nije lov na veštice, već prirodni put da treba promenti određene ljude kada dođe do zamora.

Na pitanje zašto SNS ima parnere iako joj ne trebaju, Vučević objašnjava da je to dobro za Srbiju I da nam je potrebno jedinstvo različitih subjekata.

Srbija pred sobom ima velike izazove I on zahteva širi politički I društveni front koji se bore svoju državu. I svesni smo da svi napadi idu prema nama I da odbrana koalicionih parnera nikada nije onakva kakva bi trebalo da bude. Izuzetak je recimo Aleksandar Vulin koji je I lični prijatelj Vučića koji neretko jače I snažnije brani Vučića I od pojedinaca u SNS.

Obeležje Balaševiću u dogovoru sa porodicom

Vučević je ponovio da je prijatelj sa porodicom Balašević I da je njihov poslednji susret bio na njihovoj porodičnoj slavi Sveti Jovan.

Đorđe Balševđe će dobiti adektvatno obeležje u Novom Sadu kada se za to steknu uslovi, pre svega uz poštovanje želja porodice, ali I tradiciju grada Novog Sada. Nećemo menjati nazive ulica I trgova koje je Balašević opevao u svojim pesmama jer to sigurno ne bi bila njegova želja.

Lider u vakcinaciji, Egzit moguće organizovati

Kada je reč dobrim rezultatima kada je reč o vakcinaciji u Srbiji Vučević ističe da se ponovo vraća na liderstvo, jer su predsednik I vlada imali jasnu strateginu šta treba da rade.

Prvi čovek Novog Sada još jednom je ponovio da je očekuje da će se Egzit ove godine održati uz posebne uslove, dokaz o vakcinaciji ili brzi antigenski test.