Interes države i zaštita poštenih poljoprivrednika "prioritet svih prioriteta" i poljoprivreda neće biti poligon prevarantima!

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Branislav Nedimović oglaso se povodom slučaja hapšenja direktora nekoliko firmi koji se sumnjiče da su prali novac, falsifikovali dokumenta i utajili porez.

Pet osoba je uhapšeno zbog sumnje da su malverzacijama oštetili budžet Republike Srbije za 107.103.765 dinara.

Nedimović je rekao da je interes države i zaštita poštenih poljoprivrednika "prioritet svih prioriteta".

Poljoprivreda neće biti poligon prevarantima – izričit je Nedimović.

Uhapšeni su N. P. (62) i К. P. (58), odgovorna lica firme „New land of fruit“, N. C. (39) i Z. C. (64), odgovorna lica firme „Citrum AКZ“, kao i B. К. (44), odgovorno lice privrednog društva „D&B trans“ zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica, pranje novca, falsifikovanje službene isprave i poreska utaja, dok se 63 poljoprivredna proizvođača sumnjiče za krivična dela pranje novca i falsifikovanje službene isprave.

Sumnja se da su N. P, К. P, N. C, Z. C. i B. К. tokom 2017. i 2018. godine breskve i nektarine uvezene iz Grčke lažno deklarisali kao da su srpskog porekla kako bi izvršli reeksport voća kupcima u Ruskoj federaciji, saopštio je MUP.

Oni su, kako se sumnja, sačinili lažnu dokumentaciju o otkupu i isplati breskvi i nektarina poljoprivrednim proizvođačima iz Srbije, koju su proizvođači potpisivali, a deo novca koji je uplaćen na njihov račun na ime PDV nadoknade vratili su firmi „New land of fruit“.

Na taj način su N. P, К. P, N. C. i Z. C. oštetili budžet Republike Srbije za 107.103.765 dinara, a pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 104.755.884 dinara.

Takođe, krivična prijava je podneta i protiv firme „New land of fruit“ za krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica, pranje novca i poreska utaja.

Do otkrivanja osumnjičenih počinioca i same malverzacije došlo je zajedničkim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, Poreskom policijom, Upravom carine i Ministarstvom poljoprivrede.

Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu.

