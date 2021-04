Još samo par dana za prijavu radova za IAB MIXX Awards 2021

Četvrti po redu IAB MIXX Awards (Marketing and Interactive Excellence Awards) biće održan 3. juna 2021. kada će najboljim digitalnim agencijama biti svečano dodeljene nagrade za kampanje i projekte realizovane u toku 2020. godine.

Za prijavu radova ostalo je samo još par dana, a liste će biti zaključene 29. aprila 2021. godine tačno u ponoć. Agencije i kompanije mogu prijaviti svoje radove u jednoj ili više kategorija, a žiri će svojim ocenama odrediti po jednog pobednika u svakoj od 15 kategorija, dok će pobedniku svih kategorija biti dodeljen IAB MIXX Grand Prix.

foto: Promo

Kategorije za prijavu radova su: Best video advertising, Best brand awareness campaign, Best branded content, Best cross media integration, Best innovation, Best product launch, Best social media campaign, Best influencer campaign, Best social community building, Best mobile, Best microsite, Best corporate website, Best direct response and lead generation, Best Non-profit/Corporate Social Resposibility i Best campaing – Covid-19 crisis.

Za kategoriju “Best campaign – Covid-19 crisis”, koja se ove godine prvi put našla na listi. prijava je besplatna, a želja je bila da se dodatno stimulišu da prijave svoj rad svi oni koji su uspešno prilagodili svoje projekte i komunikaciju za digitalne kanale u izmenjenim uslovima u “godini krize”.

Članice žirija su dame koje su vrhuski eksperti iz oblasti digitalnog marketinga: Milena Maksić, Digital Director, Ovation BBDO, Branka Batričević, Client Service Director, Drive, Ana Danilović, Senior Digital Account Manager, Executive Group, Andrijana Vasić Nikačević, Brand Strategist, Leo Burnett, Vera Radanović, Head of Digital, Media House, Aleksandra Martinović, CEO Srbija Danas, Mia Biberović, Editor in Chief, COO & Partner, Netokracija, Ana Branković, Marketing Director, Adria Media Group, Ljiljana Vučetić, Sport Vision, Tijana Đurđević, Media planning Expert, Telenor, Aleksandra Garić, Head of Marketing, Cineplexx Serbia, I Iva Mitroivć, Digital Creative Director iz agencije Full House Ogilvy, koja je i predsednica žirija.

Za više informacija o pravilima i prijavi radova posetite sajt mixx.rs.

Digital Day Lite

Ovogodišnja Deseta konferencija Digital Day, slavi prethodnu deceniju razvoja i napretka digitalne industrije u zemlji i regionu, a baviće se i svim promenama koje su se u tom periodu desile pod sloganom “10 godina kidamo digital”. Jubilarni Digital Day će u skladu sa aktuelnim okolnostima biti održan online pa će zbog toga u nazivu nositi dodatak “Lite”. Digital Day Lite jednodnevni konferencijski program će takođe biti realizovan 3. juna, a kao i do sada, otvaranje će obeležiti predstavljanje AdEx istraživanja za prethodnu godinu.

O IAB Serbia Interactive Advertising Bureau – IAB Serbia je udruženje koje je osnovano 2009. godine sa ciljem da aktivno podržava rast, razvoj i edukaciju tržišta digitalnog i interaktivnog marketinga u Srbiji. Kao deo globalne IAB mreže i član IAB Europe, IAB Serbia nastoji da pomogne učesnicima u medijskoj i oglašivačkoj industriji da napreduju u digitalnoj ekonomiji. Članstvo čine više od 80 medijskih i digitalnih agencija, izdavača, brendova i tehnoloških firmi odgovornih za prodaju, isporuku i optimizaciju digitalnih oglasa, kao drugih kompanija koje ulažu svoje budžete u digitalne kampanje.