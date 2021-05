Ako igde ima smisla ulagati u stočarstvo, onda je to na prostoru Kragujevca

Potpredsednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Branislav Nedimović je tokom ovonedeljne posete poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji grada Kragujevca, obišao sela Cvetojevac, Cerovac i Lužnice. U pratnji gradonačelnika Nikole Dašića,obišao je domaćinstvo Dejana Živadinovića iz Cvetojevca koji se bavi uzgojem svinja i domaćinstvo Milana Simića iz Cerovca koji se bavi uzgojem goveda. Nakon obilaska domaćinstava, ministar Branislav Nedimović, gradonačelnik Nikola Dašić i Damjan Srejić, član Gradskog veća za ravnomerni i održivi razvoj sela su u prostorijama Lovačkog doma, selu Lužnice razgovarali sa meštanima i predstavili program podrške poljoprivrednim gazdinstvima.

Ponovo imamo priliku da sa ministrom i domaćinima razgovaramo o mnogim temama koje interesuju ljude koji žive od poljoprivrede. Grad Kragujevac je u budžetu za ovu godinu izdvojio 25 miliona dinara za poljoprivredu, međutim to je samo deo sredstava koja se ulažu u poljoprivredu. Ta sredstva ne podrazumevaju izgradnju infrastrukture na seoskom području koja se trenutno radi ili koja će se raditi za šta je izdvojeno mnogo više sredstava. Postoje mnoge druge subvencije i pomoć od strane države, i zbog toga je ministar danas tu, da objasni procedure i načine, da bismo našim ljudima pomogli da što lakše apliciraju i dođu do tih bespovratnih sredstava – rekao je gradonačelnik Dašić.

Poziv za povrtare i voćare je u toku i traje do 4. juna. Poziv za stočare biće raspisan krajem juna i biće otvoren mesec dana, dok će za ratare biti raspisan u septembru. Ukupan budžet programa koji Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovodi sa Svetskom bankom iznosi oko 38 miliona dolara

Ako igde ima smisla ulagati u stočarstvo, onda je to ovde, na prostoru Kragujevca. Oko 70% budžeta koji je namenjen za poljoprivredu, mi ulažemo u stočarstvo. Trudimo se da ljudima maksimalno izađemo u susret, da pokušamo da dođemo do svakog sela. Sada imamo novi poziv koji je namenjen i za povrtare, ratare, voćare, stočare, preko Svetske banke, tkz poziv 50-40-10, gde polovinu novca dobijete bespovratno, 40% obezbedite preko kredita, a 10% date sami. Mislim da to ima smisla. Prioritet će imati ljudi koji se bave voćarstvom, povrtarstvom i stočarstvom, mladi koji ostaju na selu, žene koje su nosioci poljoprivrednih gazdinstava – rekao je ministar Nedimović.

Milan Simić, poljoprivrednik iz sela Cerovac bavi se uzgojem goveda, proizvodnjom mleka i mesa. Posao je postao porodičan i polako se prenosi na mlađu generaciju. Već godinama uspešno sarađuju sa mlekarom „Granice“. Do sada nisu koristili kredite ni subvencije države, a sada su zainteresovani za nabavku nove mehanizacije, kupovinu traktora.

Centar za strna žita koji je sa Centrom za ruralni razvoj sada jedna firma, spreman je da pruži svaku vrstu podrške i pomoći svima koji su zainteresovani za programe podrške poljoprivrednim gazdinstvima. Sve osim izrade biznis plana za koju su nadležne licencirane konsultantske kuće koje imaju sertifikat Ministarstva poljoprivrede – kaže Zorica Jestrović, direktorka Centra za strna žita.