Vučević: Heroine Novog Sada, srećan vam ovaj dan, vi ste žene bez kojih ne možemo i ne smemo!

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević čestitao je medicinskim sestrama njihov dan na svom Instagram profilu.

- One su tihi heroji naše svakodnevice. One su pomoć iz senke. One pružaju utešne reči kad ste uplašeni u bolničkom krevetu. One daju savete kad nema nikog da vas posavetuje. One su spas doktorima i pacijentima. One su medicinske sestre, žene bez kojih bi ovaj svet bio hladno i mračno mesto, žene bez kojih bi kovid pandemija bila nezamislivo teža, žene bez kojih ne možemo i ne smemo. Srećan Dan medicinskih sestara, a ako u svom okruženju imate makar jednu, vi ste bogat čovek!