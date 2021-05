Predsednik Mirović posetio Hilandar: Izuzetna je čast biti na Svetoj Gori

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović boravio je na Svetoj Gori, u poseti manastiru Hilandaru, jednom od najznačajnijih duhovnih i kulturnih središta srpskog naroda.

„Izuzetna je čast biti na Svetoj Gori, na kojoj se nalazi čak dvadeset pravoslavnih manastira, i pokloniti se svetima u Hilandaru – mestu koje predstavlja jednu od naših najvažnijih svetinja i srpsko istorijsko i kulturno nasleđe neprocenjive vrednosti“, rekao je Mirović.

Predsednik je zahvalio igumanu arhimandritu Metodiju i monaštvu na dobrodošlici, te im je u razgovoru najavio nastavak podrške Pokrajinske vlade obnovi manastirskog kompleksa, koji je stradao u velikom požaru 2004. godine.

On je ukazao na to da na obnovi manastirskog kompleksa, u kontinuitetu od 2004. godine rade konzervatori Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, koji svoj posao obavljaju na najbolji mogući način – slikari, drvorezbari, pozlatari i stolari – pri čemu stručni tim najčešće broji deset članova, a u zavisnosti od obima posla, i do 15 konzervatora.

U razgovoru su usaglašeni okviri za dalji nastavak saradnje na sanaciji, uz ocenu da je to prioritet zbog značaja koji taj manastir ima za čitav naš narod.

„I ubuduće ćemo podržavati projekte obnove najznačajnijih kulturnih i verskih spomenika u našoj zemlji i inostranstvu, kako bismo očuvali srpsko kulturno i spomeničko nasleđe”, naveo je predsednik Mirović.

U delegaciji su bili i potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković i direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Zoran Vapa.