Vučević: Potpuno menjamo Mišeluk, razmišljamo i o heliodromu; Značaj Fruškogorskog koridora ogroman, jer povezuje dva autoputa

Odziv za vakcinaciju je bolji, a broj inficiranih manji, međutim to nije dovoljno dobro da kažemo da nema virusa i da je sve gotovo. Ovi brojevi su povoljni i bude blagi optimizam, ali ne mogu da nas zanesu da je sve rešeno, izjavio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević gostujući u emisiji "Grad i mi".

"Danas su brojevi bolji, ali nikad ne možete biti potpuno zadovoljni, jer i dalje nismo dosegli taj broj koji bi potpuno neutralizovao prenošenje ovog virusa, i dalje imamo određeni broj ljudi koji se svakodnevno zaražava, ali manje nego pre, konkretno danas smo imali ispod 40 novoinficiranih", izjavio je Vučević.

On je istakao da je vakcinacija u tržnim centrima Promenada i BIG značajan iskorak i za ove kompanije, kao i da se to pokazalo kao dobar potez.

"Brojevi pokazuju da smo u Promenadi vakcinisali preko 3.700 ljudi, sa današnjim danom imaćemo možda i preko 4.000. BIG je za nepunih par dana imao preko 536 vakcinisanih, što pokazuje da moramo prići ljudima, da nije dovoljan samo jedan centar, moramo da priđemo i da budemo dostupniji građanima. Dobar znak je bio u BIG-u kada smo otvorili centar za vakcinaciju, prvi koji su došli da se vakcinišu bili su zaposleni iz prodavnica i butika u tržnom centru. Kada smo im došli do nogu ljudi su se lakše odlučili za vakcinaciju", izjavio je on.

Vučević je istakao i prigradska naselja gde je vakcinisano preko 4.000 ljudi u toku obilazaka.

"Možemo biti prilično ubeđeni da ti ljudi ne bi došli na Sajam da se vakcinišu ili bi došli kasnije. Mi danas imamo 1.769 aktivnih slučajeva, a od početka pandemije gotovo 45.000 Novosađana je bilo kovid pozitivno. Što se tiče vakcinacije prvu dozu je primilo 35.646 građana, možemo i tu biti sigurni da je taj broj sada veći, a potpuno vakcinisani, tj. Novosađani koju su primili obe doze je 103.000. Ukupno imamo više od 138.000 građana koji su primili bar jednu dozu. U procentima to je 44,1 posto od punoletnog stanovništva, što bi rekli dali smo gas. Došlo je do buđenja svesti Novosađana", dodao je on.

Kada je reč o ljudima u životnom dobu između 50 i 59 godina Vučević je napomenuo da oni kasne gotovo tri procenta za deceniju mlađom generacijom i rekao da mu nije jasno zašto se oni manje vakcinišu, jer se radi o kategoriji stanovništva koje može da bude ugroženo.

"I vrlo važna stvar, padaju brojevi inficiranih, ali oni koji se inficiraju znaju da imaju težu kliničku sliku, i bojim se da će se javiti taj trend da će ljudi koji nisu vakcinisani imati teže oblike oboljevanja, a to svedočim iz ličnog primera jer sam u prethodnih tri dana izgubio dva bliska prijatelja iz oblasti sporta, obojica nisu bili vakcinisani, to je za mene privatno i emotivno ozbiljan udarac, ali i pouka svima da ova bolest ne bira, da niko nije zaštićen, da uradimo sve što možemo da spasemo ljudske živote. Zato molim Novosađane i sve građane Srbije da se vakcinišu. Malo je neverovatno da nas zovu ljudi iz inostranstva i regiona, da mole da dođu kod nas da se vakcinišu, a da naši građani to ne koriste", saopštio je gradonačelnik Novog Sada.

Vučević je nagovestio da je razgovarao sa direktorima javnih i javno komunalnih preduzeća i direktoricom predškolske ustanove, kao i da tu mora mnogo više da se uradi.

"Ja ne razumem da se svi vozači GSP-a ne vakcinišu. Ja ne razumem da se sve vaspitačice ne vakcinišu, mogu da prihvatim da je to individualna odluka, ali ne mogu da shvatim da se tako neodgovorno ponašaju", dodao je on.

Gradonačelnik je naglasio da veruje da ćemo pobediti koronu i da ćemo moći da se okupljamo.

Država ne može da pravi bilo kakvu diskriminaciju u pogledu vakcinisanih i nevakcinisanih, ali privatni organi mogu da određuju ko ulazi i ja podržavam taj stav i EXIT-a i drugih festivala i ugostitelja. Imate dokaz o vakcinaciji ili idete na brzi antigenski test, negativni ste - izvolite uđite.Kada je reč o najavi EXIT-a mi imamo pravo da se borimo za naš grad i našu državu i da verujemo da ćemo pobediti ovu bolest i da ćemo se vraćati normalnijem životu", dodao je on.

Na pitanje da li smatra da vakcinacija treba da bude obavezna za ulaske na stadione, pozorišta, gradonačelnik je potvrdio i rekao da to pravno nije lako uobličiti, ali da misli da treba dati pozitivne mere za sve koji su se opredelili da se vakcinišu i pokažu odgovornost.

"Poruka mladima – hoćete da se družite, da imate proslave, pravite maturske večeri, pomozite nam, ne možemo mi to sami da uradimo. Merni je jasno da su mladi željni, njima je 15 meseci zaustavljen život, prirodno je da su željni da se okupljaju, njihova pomoć nam je mnogo bitna, ne treba da se vijamo da li neko pravi ilegalne žurke i da li treba da policija reaguje na Keju ili Studentskom centru", dodao je on.

Značaj Fruškogorskog koridora ogroman, Novi Sad konačno dobija obilaznicu oko Petrovaradina

Na pitanje da li bi bio zadovoljan da tempo vakcinacije prati tempo izgradnje nove kovid bolnice u Novom Sadu Vučević je kazao da nikad brže nije video otvaranje gradilišta.

"Ima ideja da se čak proširi i ceo ovaj potez, razmišlja se čak i o heliodromu, da to bude prva bolnica koja će imati heliodrom u Novom Sadu. Ide zaista dobro i ja verujem da će neimari izdržati taj tempo i da ćemo imati u datom roku završenu ovu bolnicu. Potpuno menjamo Mišeluk, imamo divnu zgradu RTV na jednom kraju Mišeluka, i bolnicu na drugom kraju i ostaje predivan jedan potez koji treba da se razvija, ali tu treba da bude i obdaništa, škola, parkovi… Takođe moram da spomenem i veliku investiciju koju država provodi u Novom Sadu, a to je izgradnja blokova B i C Kliničkog Centra Vojvodine, to je bitna i velika investicija.", izjavio je on.

Na konstataciju da je zvanično počela izgradnja Fruškogorskog koridora, jedna od najvažnijih infrastrukturnih investicija u našoj zemlji i da su počeli radovi, on potvrđuje da su 1.maja počeli radovi na

tunelskim cevima kroz Frušku goru, i te tunelske cevi će biti najduži tuneli u Srbiji, preko 3,6 kilometara jedan tun

"Značaj ove saobraćajnice je ogroman jer povezuje dva autoputa E70 i E75, odnosno Beograd-Zagreb sa Beograd-Budimpešta, mi dobijamo sa ovim izlaz na još jedan autoput, brzom saobraćajnicom, povezujemo od Rume dalje prema Šapcu i od Šapca prema Loznici, znači Jadarsku oblast, Podrinje, Mačvu, Srem, Novi Sad i Južnobački deo i onda idemo prema Banatu. Imate i Semberiju, kada odete ovim autoputem, odnosno brzim putem Novi Sad – Ruma izađete autoput Beograd-Zagreb, vi kod sela Kuzmin se isključujete i idete autoputem do Sremske Rače, Republike Srpske, BiH i dalje prema Bijeljini", rekao je on.

Vučević je naglasio da Novi Sad konačno dobija obilaznicu oko Petrovaradina, što znači da teretni saobraćaj neće ulaziti u tom kapacitetu kroz sam grad, biće manji pritisak i na Žeželjev most, i dobijamo most nizvodno od grada, Petrovaradinsko-Koviljski most.

"Treba da uradimo još taj deo od kružne raskrsnice u Sremskoj Kamenici gde se spaja most do Fruškogorskog koridora u punom profilu, da dobijemo još brzu saobraćajnicu u punom profilu. Mislim da je ovo rešenje koje su stručnjaci ponudili nešto što se vidi svuda u svetu. Pokazana su nam dva projekta za idejno rešenje mosta. Jedan sadrži asimetrične pilone, odnosno veći pilon je sa Bačke strane grada u odnosu na druga dva, a drugi model ima sva tri jednaka, tj simetrična pilona. Nije samo pitanje estetike, to građevinci vide na jedan, a urbanisti i arhitekte na drugi način i to je sada pitanje struke", dodao je on.

