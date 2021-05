300 ČUDA - ZAHVALJUJUĆI HUMANIM LJUDIMA, MALA MILICA IMA SREĆNIJE DETINJSTVO

Iz epizode u epizodu serijala „300 čuda“ ređaju se, jedna za drugom, neobične priče autorke i novinarke Ljiljane Danilović. U 10. epizodi videćemo šta se dogodilo kod devojčice Milice Rackov, čiju smo priču objavili pre gotovo mesec i po dana. Malenu Milicu iz Kuršumlijskog sela Konjuva, do škole udaljene oko 15 kilometara verno prati pas Lara. Milica pešači do autobuske stanice, oko sedam kilometara i Lara ostaje na stanici da je čeka. Ponekad, kada autobusa nema, one zajedno pešače do škole. Priča o vernosti, ali i o teškom životu objavljena na Kurir televiziji, izazvala je brojne reakcije humanih ljudi u zemlji i inostranstvu. Počele su da stižu donacije sa svih strana, a mnogi ljudi velikog srca su lično posetili Milicu i njenu porodicu. Sve ono o čemu je sanjala Milica, počelo je da se ostvaruje, jer je porodica Rackov dobila donacije koje će im olakšati život. Mala Milica je odlučila da jedan laptop pokloni svojoj školi, a mobilni telefon devojčici u susednom selu. I ovog puta priča vas neće ostaviti ravnodušnim. Iz Konjuve se selimo u Đavolju varoš. Pažnju brojnih posetilaca privlače srednjevekovna rudarska okna i crvena reka koja protiče kroz ovu varoš bez stanovnika. Ko je kopao rudnike, šta je tražio u utrobi zemlje i zašto je reka crvena, odgonetnućemo u najnovijoj epizodi „300 čuda“ na Kurir televiziji večeras u 19.30 časova!

