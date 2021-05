ISPOVEST MERIME ISAKOVIĆ: Lečić je imao crni pojas u karateu, bio je mlad i snažan, bila sam kao trska koju neko prelomi (VIDEO)

Nekadašnja glumica Merima Isaković (62), koja je optužila kolegu Branislava Lečića za pokušaj silovanja, obratila se javnosti iz Australije i govorila o traumama kroz koje je godinama prolazila.

- Kad sam videla besomučni linč koji je Lečić vodio prema Danijeli (Štajnfeld) odlučila sam da joj pružim ruke. Nisam do tada znala za Danijelu. Odreagovala sam prema tome što sam čula na njenom snimku. Prepoznala sam osećaj bola u njenom kriku posle devet godina lečenja i preživljavanja stresova i razmišljanja o samoubistvu - navela je Isaković na početku obraćanja u okviru Mikser festivala.

Merima navodi da joj je smetalo što je domaća javnost unapred osudila Danijelu Štajnfeld i što njena borba za pravdu nije ispoštovana.

- Nije joj data šansa već je zalepljena na zid i počelo je pucanje na nju - rekla je glumica.

Isaković navodi da razume da ni tužiocima nije lako.

- Lečić je nekako postao uticajan i na političkoj sceni. Nije mi jasno kako. Ljudi ga se iz nekog razloga boje. Danijela mi je rekla da dugo nije mogla da nađe advokata. Prvo su je pitali da li je u pitanju (Dragan) Bjelogrlić, a kad su čuli da je Lečić odbijali su slučaj. Čak se ni advokati nisu držali zakletve da pomognu osobi koja je rekla da je silovana već su procenili koliki je to skandal - navodi Merima i dodala da se nada da se tužilaštvo još ne oglašava jer se temeljno priprema za proces.

Isaković se osvrnula na navodni pokušaj silovanja od strane Lečića kad je imala 18 godina.

- Nikada pre nisam veroavala da muškarac može silovati ženu. Lečić je imao crni pojas u karateu, bio je mlad i snažan, bila sam kao trska koju neko prelomi, jedini način je bio da ga nadmudrim. Uspela sam da ga sprečim u poslednjem trenutku. Da je uspeo da me siluje ne znam da li bih bila živa. Ne znam da li bih uspela kao Danijela da se sa tim izborim - navodi glumica.

Lečića je prema njenim rečima srela već sutradan na probi.

- Polako sam mu prišla, pogledao me je oduševljeno, a ja sam mu vratila 10 dinara koje mi je posle silovanja dao za taksi da se vratim kući. Naredne dve godine smo bili učionica do učionice na fakultetu, ali nisam nijednom pogledala u njega - rekla je Merima.

Prvi put su razgovarali posle dve godine kad ju je Lečić pozvao i plakao preko telefona.

- Plakao je i ridao. Poverovao sam da je shvatio. Rekao mi je da sam mu dala najveću lekciju u životu i da neće više nikad. Ja sam mu stvarno poverovala. Ne znam šta se posle desilo sa njim - dodaje nekadašnja glumica.

Merima je otkrila da se dugo borila sa traumom i da žrtve najviše boli to što je silovatelj neko u koga je imala poverenje i ko je trebalo da joj na neki način bude zaštitnik.

- Kažu da nema dovoljno svedoka, ali šta je to dovoljno? I jedan svedok je previše. Bilo bi dobro da svaki silovatelj dobije kaznu obaveznog lečenja - naglasila je Merima.

Dodala je da nikada nije pomislila da će Lečić vremenom pokušati da napastvuje još neku devojku.

- Nisam verovala i zato je Danijelin slučaj kod mene izazvao šok. Voljna sam da pomognem tužilaštvu da uspostavi kontakt sa novim svedocima - rekla je Merima i naglasila da je zadovoljna što će tužilaštvo uzeti u obzir njen opis Lečićeve ličnosti.

Merima je imala i direktnu poruku za Lečića.

- Neću da ulazim u to kako se Lečić sad oseća. Bilo bi dobro da svoja osećanja podeli sa nekim dobrim kliničkim psihologom. Lečić i svi drugi koji su počinili nasilje treba da istraže u sebi šta je to što ih je nateralo da povrede neku drugu osobu. Zašto Lečić zove devojke na neko tajno mesto? Zašto je to skriveno? Zato što je svestan da to nije u redu i zato hoda po ivici svoje bezbednosti. Zato nemate svedoke za silovanje. Zašto se ne izvini sada? Tako bih volela da čujem njegovo izvinjenje. Zaista se nadam da će mu neko pomoći. Očigledno nije samo jednom napravio pogrešan potez već više puta - rekla je Merima.

Poslednji susret sa Lečićem Merima je opisala i poslednji susret sa Lečićem. - Osećao se bezbedno jer je video da nikom ništa nisam rekla. Ni moja majka nije znala. Jednom, negde devedesetih za vreme protesta protiv Miloševića, ubacivala sam kolica u kola kad se odjednom Lečić nogama podvukao ispod. Rekao mi je: "Merimice, vidim da protestvuješ". Ja ga pitam šta to radi, a on mi je odgovorio: "Samo da te podsetim da smo mi nebeski narod". To je bio naš poslednji dijalog - navodi Merima.

Dodaje da svedoci nisu ni potrebni ako se saslušaju producenti i kolege koji su decenijama sarađivali sa Lečićem.

- Upozoravali su glumice na njega i govorili da se ne smeše u njegovom pravcu i da mu ne daju broj telefona. Tužilaštvo ne sme da bude uznemireno medijskim hajkama - otkrila je Merima čije obraćanje je završeno uz veliki aplauz prisutnih.

Od 21. godine u invalidskim kolicima Isakovićeva se osvrnula i na saobraćajnu nesreću u 21. godini posle koje je završila u invalidskim kolicima. - Nikada nisam doživela sebe kao nekoga ko je nešto izgubio već kao nekoga ko ima novi izazov - rekla je Merima i naglasila da osoba u invalidskim kolicima mora da ima pristup svim javnim zdanjima.

Podsetimo, Merima Isaković, koja sada radi kao klinički neuropsiholog, nedavno je dostavila tužilaštvu pismo u kome je navela da postoje svedoci koji bi mogli da govore o tome kako ih je glumac Branislav Lečić seksualno uznemiravao. Takođe tvrdi da postoji još nekoliko Lečićevih žrtava koje su spremne da progovore.

Lečića je prethodno za silovanje optužila i glumica Danijela Štajnfeld, a tužilaštvo još razmatra taj slučaj. Glumac je saslušan u policiji, a poligraf je prošao.

