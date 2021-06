Obnovite svoj dom s uživanjem – sve izvođače radova nađite na Daibau.rs

Pandemija virusa korone je, između ostalog, učinila i to da mnogi ljudi spoznaju značaj životnog okruženja koliko i nivo kvaliteta vlastitog doma. Budući da smo mesecima bili zarobljeni između četiri zida, postali smo ostljiviji, koliko na sve ono što nije onako kako bismo hteli, toliko i na ono što bi se moglo popraviti, obnoviti ili zameniti kako bi nam bar ambijent u kome boravimo postao lepši i bolji. Otkrili smo, takođe, koliko je važna dostupnost informacija na internetu jer, praktično, nismo bili u mogućnosti da ništa ugovorimo lično. Najverovatnije da su se baš tih meseci pojavile i iskristalisale zamisli, ideje i rešenja kako srediti i poboljšati sopstveni životni prostor kada se već ukazala tako jedinstvena prilika.

Da obnova doma bude zadovoljstvo, a ne muka

Čini se da nema osobe koja se bar jednom u životu nije srela s nekom vrstom obnove, renoviranja ili izgradnje stambenog prostora. Čak i ako je samo reč o renoviranju kupatila ili kuhinje, većina ljudi uz takav poduhvat prolazi kroz nepotrebne komplikacije i stres. Postavlja se mnogo pitanja: kako pronaći majstora za takav posao? Onog koji će se maksimalno potruditi i dati sve od sebe, pravovremeno ukazati na komplikacije i pokušati da ih reši, a da je pri tom sasvim iskren i pouzdan. Nema ničeg goreg od višemesečnog čekanja da se konačno pojavi na vratima, a onda još i samo „odradi“ posao onako kako niste ni očekivali ni hteli, očekujući ili čak zahtevajući punu isplatu. S druge strane, koliki su zaista troškovi građevinskih radova, kako znati da su cene realne, a ponuđač radova valjan u svakom pogledu? Ako ga je preporučio prijatelj, to u velikoj meri olakšava odluku, ali otvara još neka pitanja. Kako znati da li je obavljen posao bio težak, obiman i zahtevan ili je bio u pitanju lakši posao i neka vrsta rutinskog zadatka s kojim bi bilo koji ponuđač radova ili usluga lako izašao na kraj? Takođe, postavlja se pitanje da li je taj prijatelj, najverovatnije po struci nešto sasvim treće, u stanju da dá objektivnu i profesionalnu ocenu - možda je kod vas samo imao sreće, a mnoge druge mušterije uopšte nisu bile zadovoljne tim majstorom/ima.

Pronađite najboljeg izvođača radova/pružaoca usluga za sebe

Moramo priznati da se svakome ovakve i slične nedoumice vrzmaju po glavi odmah nakon donošenja odluke o radovima, što je potpuno normalno i razumljivo, i za mnoge od njih nemate odgovor. Ako niste dobro upoznati s tajnama struke, što zapravo zahteva da se bavite nekom od građevinskih delatnosti – nećete uspeti da ovladate ni delom znanja, iskustva i detalja zato što ih je previse.

Na kraju krajeva, od vas se ne očekuje da posedujete sve ovo znanje i veštine, niti je to potrebno.

Međutim, zar ne bi bilo sjajno da bukvalno sve o građevinskim radovima i uslugama imate na jednom mestu?

Ako mislite tako – za vas imamo sjajnu vest – na internetu već postoji takvo mesto!

Najveći portal za izgradnju, renoviranje i obnovu – Daibau.rs – je internet platforma iza koje stoji uspešan tim koji se već godinama vrlo posvećeno bavi posredovanjem između najbolje ocenjenih izvođača radova, odnosno, pružalaca usluga i ljudi poput vas, koji ponuđače za građevinske poslove traže. Daibau.rs prvenstveno nastoji da rastereti naručioce, nudeći promišljen sistem pomoću kog ćete vrlo lako i brzo pronaći i izabrati ponuđače poslova koji imaju odlične ocene, preporuke i reference i kojima su prethodni klijenti bili zadovoljni toliko da im mirne savesti možete prepustiti renoviranje ili izgradnju svog doma. Rešenje uređivanja sopstvene kuće ili stana nije u tome da vi sve znate, već da posao prepustite onome ko na osnovu stručnosti, sposobnosti, veštine, spretnosti, višegodišnjeg iskustva, s jedne strane i najboljeg profesionalnog alata, s druge strane, to može da uradi umesto vas. Samo na taj način ćete kroz ceo proces proći rasterećeni, bezbrižni i zadovoljni.

Vaš lični e-savetnik

U tom smislu je platforma Daibau.rs vaš lični e-savetnik, koji vam, pored upoznavanja sa najbolje ocenjenim zanatlijama i njihovim referencama, nudi optimizaciju mnogih aspekata gradnje na jednom mestu. Uz pomoć platforme mnogo bolje i efikasnije ćete upravljati finansijama, rasporedom i rokom izvođenja radova. Na portalu Daibau.rs na istom mestu ćete naći najveći izbor ponuđača radova i usluga za sasvim različite poslove: od betoniranja, krečenja, elektroinstalacija, preko pejzažne arhitekture, ugradnje klima-uređaja do stolarije i popravke pokućstva i još mnogo toga. Jedan od mnogih korisnika, g. Marić, napisao je za portal DaiBau „da smatra da su usluge koje nudi Daibau.rs veoma dobre, jer korisniku znatno olakšavaju celokupan posao koliko a još jedna bitna stavka je i ušteda vremena.“ Bez obzira na to koga tražite, sistem pretrage na Daibau.rs osmišljen je tako da uvek uzima u obzir sve vaše zahteve, odnosno troškove, složenost posla, vremenski raspored, lokaciju itd. Glavni cilj je da se svakome omogući sasvim drugačije iskustvo obnove doma, od onog na koje je navikao. Iskustvo bez stresa, haosa i razočarenja, već ispunjeno uživanjem, olakšanjem, upoznavanjem novih ljudi i profesija, pouzdanošću i poverenjem, iskustvom koje obogaćuje život i pruža zadovoljstvo pre, tokom i nakon procesa izgradnje ili renoviranja.

Ocena ponuđača i korisničko iskustvo

Pored želje da se proces izvođenja građevinskih i zanatskih radova pojednostavi, glavne prednosti portala Daibau.rs su transparentnost, iskrenost i kvalitet pruženih usluga. Kako je to uopšte moguće? Na portalu postoji opcija ocenjivanja i komentarisanja angažovanih majstora nakon obavljenog posla. „Sviđa mi se to što prikupljate komentare korisnika, ocenjujete ponuđače građevinskih usluga i okupljate ih na istom mestu. Sve što me zanima mogu da nađem i vidim na istoj internet adresi, a uvek mogu i da pošaljem upit posredstvom onlajn formulara“, komentarisali su korisnici g. Zorić i gđa Hristić. Budući da se sve zanatlije ocenjuju direktno na osnovu iskustva korisnika, odnosno, naručilaca radova, kada posetite portal, brzo ćete dobiti realan i tačan uvid u kvalitet usluga i lakše doneti odluku. Ocena, zasnovana na mišljenju većeg broja ljudi, daleko je objektivnija i pouzdanija od preporuke samo jednog prijatelja i njegovog jedinog iskustva.

„Moram da pohvalim kvalitet radova i dosledno poštovanje dogovorenih uslova. Pristupačna cena i dogovoreni rok! Majstor se nije služio prečicama niti polovičnim rešenjima već je insistirao na najboljim materijalima i usluzi. Pri tom je i dogovorena cena bila sasvim korektna“, rekao je g. Berić o majstoru kojeg je pronašao na portalu Daibau.rs za adaptaciju kupatila.

Posetioci portala Daibau.rs su ostavili brojne ocene i komentare. Gospodin Lalić je o svom izvođaču radova na pomoćnom drvenom objektu napisao sledeće: „Izuzetno sam zadovoljan ponašanjem i radom g. Aleksića. Odlično nas je savetovao i sve je završio u roku i po dogovoru. Svaka preporuka!“ Gospođa Marić je naručila pregled i punjenje klima-uređaja, pa je o obavljenoj usluzi rekla sledeće: „Stručnost i ljubaznost su prvi utisak. Odmah su mi rekli koji deo se mora zameniti i koliko košta, pa su ga naručili i postavili tako da ja nisam ništa morala da preduzimam sama“.

Slično iskustvo u vezi sa tačnošću i pouzdanošću imao je i g. Novak, koji je preko Daibau.rs portala naručio ugradnju staklenih zidova: „Krajnje pofesionalni majstori. Držali su se svih rokova. Sve su odlično uradili. Izuzetno sam zadovoljan staklenom tuš-kabinom i pregradnim zidom sa kliznim vratima koliko i cenom koju sam za sve platio“. Upravo zbog toga što se platforma zasniva na sistemu ocenjivanja zanatlija nakon završetka radova, svi se itekako trude da posluju pošteno, pouzdano i kvalitetno. Loše ocene za njih znače i lošu reklamu, što niko ne želi. Daibau.rs , na posletku, omogućava potpunu kontrolu celokupnog procesa, od prvih sastanaka do kraja posla. Ukratko, kada sledeći put budete razmišljali o renoviranju, adaptaciji ili gradnji, znaćete tačno gde na internetu treba da tražite da biste čitav projekt učinili što lakšim i bezbrižno uživali u realizaciji. Ništa ne donosi veće zadovoljstvo od boravka u domu sređenom baš onako kako želite uz saznanje da postoji platforma, uz pomoć koje će i svaki naredni posao u kući ili stanu biti obavljen jednostavno i kvalitetno, brzo i pouzdano. S druge strane, pošto je sada, zahvaljujući Daibau.rs sve tako lako, više nećete imati ni opravdanja za odlaganje radova.

