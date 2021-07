Vučević: Srpska Atina je postala grad biciklista sa gotovo 100 km biciklističkih staza

Od početka 20. veka, kada je u Novom Sadu izgrađena prva biciklistička staza, pa sve do danas - Srpska Atina je postala grad biciklista sa gotovo 100 km biciklističkih staza, kojih je svakim mesecom sve više, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

- Samo u ovoj godini izdvojili smo gotovo 3 miliona evra u rekonstrukciju starih i pravljenje novih biciklističkih staza. Ali to nije sve. Trudimo se da maksimalno ulažemo u grad, kroz brojne kapitalne projekte, poput subvencionisanja kupovine bicikla, što smo započeli prvi u Srbiji. Cilj nam je da što pre buku motora i zagađenje pobedimo pomoću dva točka. Zato sam posebno radostan što smo i van naših granica prepoznati kao perspektivno mesto za bicikliste, te ćemo biti domaćin Evropskog prvenstva u planinskom biciklizmu od 12. do 15. avgusta na Petrovaradinskoj tvrđavi. Biciklom ćemo uskoro moći baš svuda, a to će preporoditi ovaj grad.

Grad Novi Sad