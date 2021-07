Vučević: Naš evropski put treba da ide preko Mađarske, oni su nam prijatelj broj jedan i regionu

„Posle prva dva dana sve ide dobro po predviđenim planovima. Atmosfera je festivalska, ove godine se vratila i grad diše u duhu tog velikog međunarodnog festivala“, rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević gostujući na TV Hepi.

Odziv je iznenađujuće dobar. Prvog dana smo imali 30.000 posetilaca na otvaraju, a sinoć gotovo 40.000 ljudi. To je fantastično! Posle dugo vremena hoteli, apartmani, restorani su puni, taksisti bolje rade i to je sve odlično za ekonomiju grada. Policija je tu da kontroliše, da prati situaciju. Bilo je pojedinačnih ekcesa, ali ništa dramatično. Sve je to donekle i očekivano kada imate koncentraciju tako velikog broja ljudi. Za pohvalu je što je ovde izvršena epidemiološka kontrola svakog. Da bi ušli na Egzit nije dovoljna karta, već se menja za narukvicu, a za to je potrebno da pokažete sertifikat da ste vakcinisani ili da ste imate negativan PCR test ili brzi antigenski test. To je prvi put da imamo jedan događaj da svi koji su dolazili imunološki bezbedni. Ljudi iz Doma zdravlja su nam pomogli, i ispostavilo se da je prvog dana od oko 3.400 testiranih troje bilo pozitivno, a juče od oko 2.400 samo jedan pozitivan – precizira Vučević.

On navodi da je „dodatni zadatak postao prioritetni, a to je pitanje epidemioloških mera i zdravstvenog stanja svih posetilaca“.

Mnogo su nam pomogli ljudi iz Doma zdrvlja, Kliničkog centra, Hitne pomoći i svojim savetima i praktičnim delovanjem. Što se tile stranaca, ima ih iz mnogih država, najviše Francuza i Turaka, Nemaca. Britanaca slabije, jer bi u povratku morali da idu u karantin, pa je to verovatni razlog. Uslov za sve strance da bi ušli u Srbiju moraju da imaju PCR test, nevezano da li su vakcinisani. To je dodatna mera bezbednosti. Svi svetski mediji izveštavaju o tome da je ovo pobeda ne samo Egzita i Novog Sada, već i cele Srbije.

Poseta Viktora Orbana učvrstila prijateljstvo

Orban je veliki lider, ozbiljan državnik, političar, neko ko je preporodio Mađarsku, neko ko je zbog hrabrosti da ima svoje mišljenje, da je političar sa stavom, izložen ogromnim političkim pritiscima. I ne mogu, a da ne iskažem ličnu solidarnost zbog toga. Viktor Orban je uspostavio s Aleksandrom Vučićem istorijski najbolje odnose Srbije i Mađarske i ne pamti se u našoj viševekovnoj saradnji da smo imali ovakve odnose, dobre, kvalitetne, dobronamerne, iskrene odnose. Nama je danas Mađarska mnogo bliža nego što su nam neke od bivših jugoslovenskih republika. Moramo da razbijemo taj stereotip o bratstvu sa bivšim jugoslovenskim narodima. Razišli smo se, hteli su da odu od nas i slobodu su dobili zahvaljujući Srbiji. Naš evropski put i treba da ide preko Mađarske, a ne da čekamo šta će reći Hrvatska ili neko drugi. Treba da imamo dobre donose sa svima, ali Mađarska se pokazuje kao prijatelj broj jedan. To nije bilo lako, naši istorijski narativ je bio dosta komplikovan i opterećen mnogim događajima bili smo na suprotnim stranama, često su nam se ciljevi konfrontirali. Danas smo sve to iznivelisali. Vučić i Orban su upornim radom i kontaktima to uspeli da postignu. Intimno navijam za tu priču oko višegradske grupe, da imamo čvrst odnos sa njima. Mislim da su to principi regionalne politike koju treba da vodimo. Ne moramo biti isključivo vezani za prostor eks Jugoslavije. Vezani smo moralno, nacionalno, politički da pomažemo Srbe gde god žive, ali zašto ne bi sarađivali i sa drugima? Srpsko- mađarski odnosi su posebno važni za nas u severnom delu Srbije, u Vojvodini – zaključuje on.

On je posetio da su „tajkunski mediji imali ogavne tekstove o Orbanu nedavno“, i to objašnjava činjenicom da ko god ima svoj stav i hoće da vodi suverenu politiku, ko sebe ne doživljava kao administrativnog radnika, nego želi da vodi državu, donosi odluke, biva poglašen za diktatora, tiranina i rušioca ljudskih prava.

On je jedan od najpopularnijih političara koga uprkos svemu čekaju vrlo teški izbori sledećeg proleća. Verujem da će mađarski narod izabrati onog ko je najbolje. Kada putujete kroz Mađarsku, ne možete da ne primetite kakve puteve sada imaju – navodi on.

Povratak košarke i planovi za ABA ligu

Muta Nikolić sa košarkašima Vojvodine gradu je vratio košarku. Njihov cilj je da budu prvi u ABA 2 i da se vrate na veliku scenu i da igraju ABA 1 sa Zvezdom i Partizanom, da opet imamo pun Spens publike koja se uželela košarke. Imamo prvake države u odbojci i u rukometu, ali posle fudbala, ipak je košarka ubedljivo najpopularnija. Do sam samo pratio fudbal, a to je ceo život, jer me je otac pelcovao, ali kada uđete u te organizacione stvari vidite da je to mnogo komplikovano – kaže gradonačelnik.

Evropska prestonica kulture iduće godine

Spremamo se za 2022. kad smo Evropska prestonica kulture. Radimo na završnim pripremama. Otvaranje je zakazano za doček Srpske Nove godine, hteli smo da pokažemo specifičnost, da imamo dve kalendara, i ove jeseni ćemo dodajemo gas i ubrzavamo sve. Onda nas 2022. očekujte neverovatan broj događaja, imaćemo fantastične goste i domaće izvođače, na raznim lokacijama i da bude dostupno velikom broju ljudi. Čeka nas i Tamburica fest posle Egzita, imao i festival Uličnih svirača, narvno pod uslovom da nemamo neku eksploziju korone.

Poseta Rusiji i još čvršća saradnja

Bio sam u Moskvi na sastanku sa prijateljima iz Jedinstvene Rusije gde smo razgovarli o daljoj saradnji dve stranke. Prisustvovao sam na Međunarodnom ekonomskom forumu, a u Sankt Petersburgu potpisali smo Povelju sa Petrogradskim reonom. Jedan Novosađanin, Zaharije Orfelin napisao je najlepšu biografiju o Petru Velikom, i to je lepa veza dva grada. Izdavačka kuća „Prometej“ iz Novog Sada izdala je tu publikaciju koja je sada zbog činjenice daa je pisana na tadašnjem staroslovenskom laakše za razumevanje i čitanje Rusim, ali svakako znamo da je to najlepša biografija napisana o njemu.

Gradonačelnik Novog Sada najavio je i otvaranje Poljoprivrednog sajma na kome će Češka biti zemlja partner, i još jednom apelovao da se građani vakcinišu.

Nemojmo da stanemo na ovim brojevima, jer lako može da nam se korona vrati u nekom intenzitetu koje će limitirati naš kvalitet života. Ljudi moraju da shvate da od nas zavisi. Neće se sve smiriti ako ne budemo imali veći broj vakcinisanih, ovo je trka za život i trka za ekonomiju ujedno – zaključio je on.

Grad Novi Sad