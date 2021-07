Vučević: Krajnje vreme da se stane na put javnom pozivanju na likvidaciju predsednika i kreiranju atmosfere linča

Мilos Vučević, potpredsednik Srpske napredne stranke i gradonačelnik Novog Sada, reagovao je povodom pretnji smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću

- Dokle će ludaci da prete smrću predsedniku, a tužilaštvo da ćuti? Užasnut sam poslednjim u nizu brutalnih pretnji našem predsedniku Aleksandru Vučiću, i najoštrije ih osuđujem! Kakvo god da đubre od novine štampa taj Milovan Brikić, ni on ni bilo ko drugi nema pravo da sa naslovne strane preti "pucnjem" i tako šalje poziv drugim psihopatama da se late oružja i udare na državu!! To nije novinarska sloboda, već najodvratniji govor mržnje, pretnja smrću i otvoreni poziv na ubistvo našeg predsednika i državni udar. Zato apelujem na sve nadležne državne organe da pod hitno reaguju na ove pretnje, da pronađu i kazne autore i nalogodavce tog krivičnog dela. Ni ovaj, kao ni svaki prethodni pokušaj zastrašivanja neće zaustaviti našeg predsednika Aleksandra Vučića u hrabroj borbi za još bolju Srbiju, moderno uređenu i uspešnu drzavu, ali je krajnje vreme da se stane na put javnom pozivanju na likvidaciju predsednika i kreiranju atmosfere linča od strane pojedinih psihopata - naveo je on.

Grad Novi Sad