Vučević: Preneo sam poruku predsednika Vučića da je Srbija spremna da pomogne opštinama i gradovima u Crnoj Gori u projektima

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, boravio je prošle nedelje u radnoj poseti Crnoj Gori, gde je gostujući na TV Prva CG u emisiji “Slobodna Zona”, izjavio da je tokom višednevne posete toj državi imao veoma kostruktivne razgovore sa gradonačelnicima i predsednicima opština.

Dolazak investitora, prioritetno pitanje

- Posetio sam Nikšić i upoznao gradonačelnika Marka Kovačevića. Ne znam kada su poslednji put sreli gradonačelnici ova dva grada, a to su drugi po velični gradovi u obe države. Dozvolio sam sebi kao stariji i po godinama i po stažu od Marka da podelim sa njim isukustva i da mu podvučem koje sam greške i sam pravio u svom prvom mandatu i šta bi trebao da izbegava. Posavetovo sam ga da se usresredi na ključne stvari koje su važne za kvalitet života svojih sugrađana, ljudi koju su glasali za njega, ali i za one koje nisu jer je gradonačelnik svim Nikšićanima. U Nikšiću trenutno nije jednostavna, pre svega ekonomska situacija, mnogo teža nego na primorju. Kao tema sa graonačelnikom Nikšića dominirala je i tema mogućnost dovođenja investitora, što je prioriteno pitanje za sever Crne Gore.

Pružamo ruku podrške i saradnje

Vučević je istakao da je posetu Crnoj Gori nastavio posetom Boki i Budvi kod predsednika opštine Budva Marka Bate Carevića, gde su se priključili i čelni ljudi Tivta i Herceg Novog.

Pričali smo o projektu Budva sa Bokom kao Evropskom prestonicom kulture i mi, kao evropska prestonica kulture 2022, želimo da uvežemo Boku i da ona odiše kao jedan snažan region. Preneo sam i poruku predsednika Vučića da je Srbija spremna da, u skladu sa međunarodnim pravom i međudržavnim ugovorima, pomogne u najvažnijim investicijama i projetima za ove gradove i opštine. Da razvoj tih opština i gradova finansiramo kao što smo radili i u BiH, i u Republici Srpskoj i u Federaciji. Želemo da im pružimo ruku podrške i saradnje po projektima koji su opredeljeni od strane njihovih opština. Regonalna saradnja je jako bitna i ne treba da bude svađa i tržavica, već da zajednički delujemo. Oko nekih stvari možemo da se složimo oko nekih ne, ali važno je, na primer, da rekonstruišemo najstariju školu u Tivtu iz 18. veka ili napravimo novo obdanište u Budvi. Rad na zajedničkim projektima je upravo poruka predsednika Vučića. I ne isključujemo pomoć nijednoj opštini u Crnoj Gori, iako nam je lakše da komuniciramo sa onima koji žele sa nama da razgovaraju.

Ko god kritkuje predog za saradnju, zlonameran je

Na pitanje da li zbog ovakvih stvari može da očekuje da se nađe na udaru kritika zbog mešanja u unutrašnje stvari Crne Gore, Vučević odgovara da može da kaže samo neko ko je zlonameran.

Da je meni neko sa takvom ponudom došao u Novi Sad, da hoće da pomogne da izgradite školu, vrtić, dom zdravlja, put, ja bih se uvek obradovao odakle god da je predog došao. Ako to neko doživaljava negativno mislim da mnogo više govori o njemu, nego o poruci koju sam preneo. Mislim da je to poruka prijateljstva i put saradnje. Najbolja i namera najčestitija. Nismo se bavili viskom politikom, bavili smo se životnim pitanjima.

Stabilan region u interesu svih

Vučević je, odgovarajući na pitanje novinara, da je Srbija, kako je navodila bivša ali i deo sadašnje vlasti - okupator, podvukao da je “istina jedna”.

Srbija je uvek bila prijatelj Crne Gore i obratno. U Srbiji se nijednog trenutka ne dovodi u pitanje suvereniteta Crne Gore. To nije razlog da ne sarađujemo, da poništavamo zajedničku istoriju, da brišemo sličnosti - od jezika, duhovnosti, do srodničkih odnosa…. Imali smo slavnu zajedničku istoriju i ja sam ponosan nju. Odnosi su trenutno dosta složeni, ali nemamo prava da odustanemo od puta saradnje, ali za to su potrebne dve strane. Srbija je i dovoljno snažna i dovoljno velika, ima puno svojih obaveza, ali i želju da ima stabilan region oko sebe. Prirodno je da težimo da imamo najbolje moguće odnose i sa BiH, sa Crnom Gorom, Severnom Makedonijom. Ali, Srbija mora da se oslobodi tog nekog eks jugoslovenskog mita. Takođe, imamo odlične odnose sa Mađarskom i treba da imamo odličnu saradnju sa celom Višegradskom četvorkom. Mislim da put Srbije ka EU ide preko Budimpešte, a ne preko Zagreba, iako smo sa Mađarima imali i loše istorijske momente.

Sa Vučićem sam otvorio sedam fabrika u Novom Sadu

Vučević je podvukao da je prvi gradonačelnik u istoriji grada koji je izabran po treći put.

Gradonačelnik sam Novog Sada koji se nije svađao sa Beogradom, već sam išao da donesem pare iz Beograda u Novi Sad. Uradio sam suprotno pričama iz autonomaških krugova da nam neko uzima novac. Iskoristio sam svoj odnos sa tadašnjim premijerom, a sadašnjim predsednikom Vučićem da kandidujem najbolje projekte za Novi Sad. Sa predsednikom Vučićem otvorio sam sedam novih fabrika u Novom Sadu, i 30.000 hiljada ljudi je više zaposlenih danas nego 2012. Brojke jasno pokazuju. Budžet grada ove godine je 33 milijarde, a kada sam preuzeo funkciju bilo je 15 milijardi. Naravno da treba još da se radi, ali nismo mi nasledili Cirih ili Ženevu da treba samo da održavate. Sada se grade dva nova mosta u Novom Sadu. Moj zadatak je bio da otvorim grad, da ga ne učaurim, nego da ga dobro pozicioniram da može da trču trku koju treba da trči. Nijedan grad do pola miliona stanovnika u ovom delu Evrope ne razvija brže od Novog Sada.

Rezolucija o genocidu u Srebrenici je usmerena protiv Srbije

Komentarušući rezolucije donete u parlamentimaa Crne Gore i Kosova o genocidu u Srebrenici, kaže da vidi vezu između njih.

Nažalost, predsednik Vučić je najavio da će iz Podgorice krenuti taj talas rezolucija usmerene protiv Srbije. Ne mogu, a da ne podelim svoje žaljenje što je ta aktivnost krenula iz Podgorice. Umesto da pričamo kako da se povežemo u autoputevima, kako da rekonstrišemo prugu, kako da više turista dođe, mi recikliramo teme koje otvaraju Pandorinu kutiju po Zapadnom Balkanu. Mislim da je ta rezulucija i anticrnogorska, a svakako usmerena protiv Srbije koja se predstavlja kao remetilački faktor. A ubrzo je kopirana i u Prištini. Ne čudi me od Albanaca, ali mislim da Srbija nije zaslužila da takvu rezoluciju usvaja crnogorski parlament. Što se tiče Srbije pokušaćemo da sarađujemo sa svima.

Upitan, da li Srbija može da očekuje i usvajanje rezolucijama o zločinama na Kosovu, Vučević ocenjuje da je i to moguće.

Šta to Srbija loše radi Crnoj Gori da izaziva ovakve politčke reakcije Podgorice? Da li možda ospovamo suverienitet? Da li smo pomagali Crnoj Gori tokom epidemije korone davanjem vakcina? A onda deo tih vakcina zvanična Podgorica da Kosovu, nelegalnim oružanim snagama Kosova. Sa koje strane je onda akt prijateljstva iskazan, a sa koje nije? Kakvu poruku šaljete srpskim narodu i u Srbiji i u Crnoj Gori?

On navodi da, uprkos svemu, aktuelna Krivokapićeva vlada konstantno navodi da je je Aleksandar Vučić neko ko ugrožava suverenitet i nezavisnost Crne Gore i sarađuje sa Milom Đukanovićem.

Nema nikakve tajne političke saradnje – izričit je Vučević.

Ponosan na crnogorsko poreklo Vučević je pojasnio da njegovo prezime vuče korene iz Crne Gore iz plemena Kuča i naveo da, kao porodica, veoma drže do porekla. - To je nešto što je opredelilo moju porodicu. Veoma sam ponosan i na prezime koje nosim, ali i mog dedu po ocu Miloša koji je poginuo u Drugom svetskom ratu, kao i na njegovog oca Mihaila koji je poginuo u Prvom svetskom ratu na Solunskom frontu. Uvek smo bili na strani istine i pravde, patriote, uvek uz svoju državu i uz svoj narod. Bio sam 2017. u selu iz kojeg potičemo - Bezjovo, sa svojim ocem Zoranom i starijim sinom Mihailom da vidimo odakle su nekada Vučevići krenuli, pa došli do Vojvodine. A I kako bi on čuo živu reč dok imamo još prilku, jer kada čujete priču s kolena na koleno onda je to mnogo upečitljivije, utka se u vašu dušu i opredeli vaš karakter – smatra Vučević.

