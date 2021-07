PAPRENO: Gorivo od oktobra poskupelo za čak 25 dinara po litru!

Naftaši do kraja godine prognoziraju dalji rast cena crnog zlata usled povećanja ekonomske aktivnosti i očekivanja da će vakcinacija sprečiti zahuktavanje pandemije

Cene goriva u Srbiji u neprestanom su rastu od oktobra prošle godine, od kada je litar benzina poskupeo za čak 25 dinara, a evrodizala za 22.

Naftaši objašnjavaju da je to posledica skoka cene crnog zlata od čak 90 odsto na svetskim berzama u tom periodu usled oporavka svetske privrede od prvog udara korone, ali upozoravaju da će cena goriva biti u blagom porastu i do kraja godine.

- Očekuje se da će cena goriva biti u blagom porastu čak do kraja godine, ali ne mogu sa sigurnošću da tvrdim koliko jer se situacija na berzama menja iz dana u dan. Hipotetički govoreći, ako cena sirove nafte skoči za 10 odsto, to bi moralo da podigne cenu goriva za oko tri do četiri odsto - ocenio je za Kurir Nebojša Atanacković, vlasnik jedne naftne kompanije.

On ne isključuje mogućnost i da uzlazni trend cena nafte može da preokrene novi talas koronavirusa, koji, ako se zahukta, opet može da saseče potrošnju goriva.

Atanacković, međutim, podseća da je prošle nedelje barel nafte dostigao cenu od 76 dolara, što je ujedno i najveća cena u poslednje tri godine.

- Neki stručnjaci prognoziraju da cena po barelu može otići i preko 90 dolara, pa čak da dostigne i 100 dolara po barelu, što bi opet uticalo na cenu goriva u Srbiji, ali treba biti oprezan sa tim prognozama i poskupljenjima - navodi Atanacković i podseća da je za prelivanje cene sa globalnog tržišta na naše potrebno da prođe dva do tri meseca.

Takođe, kako je uveliko u toku letnja sezona i vreme godišnjih odmora i otvaranja granica, berzanski stručnjaci procenjuju da je svetsko naftno tržište ponovo u crvenoj zoni i da se prognozira dalji rast jer je potražnja za naftom sve veća.

- Globalna potražnja za naftom će porasti 2022. za 3,1 odsto na prosečno 99,5 miliona barela dnevno, usled povećanja ekonomske aktivnosti i očekivanja da će kampanja vakcinacije sprečiti ponovni skok slučajeva kovid 19 - objavila je nedavno Međunarodna agencija za energiju.

Podsetimo, nafta tipa brent, koja se koristi u Srbiji, krajem oktobra 2020. koštala je 37,65 dolara po barelu, a samo pre nekoliko dana dostigla je čak 76 dolara. U oktobru 2020. je litar benzina u Srbiji iznosio 134,2 dinara, a sada je skoro 160 dinara. Litar evrodizela je u istom periodu skočio sa 140 na 162 dinara.

Doduše, dogovor svetskih naftaša u okviru grupe OPEK+ o postepenom povećanju proizvodnje za 5,8 miliona barela dnevno do septembra 2022. blago je snizio cenu nafte u poslednja dva dana, ali ostaje da se vidi da li će to zadovoljiti rastuće potrebe tržišta za crnim zlatom.

foto: Beta Milan Obradović

Ra­st ce­na goriva Pe­riod BMB 95 Evrodizel TNG Ok­to­bar 2020. 134,2 140,29 74,03 Mart 2021. 148,53 155,34 84,79 Jul 2021. 159,9 162,4 83,4 * Ce­ne su u di­na­ri­ma po litru

Ze­mlja Cena BiH 1,02 Bu­ga­r­ska 1,04 Se­ve­r­na Makedonija 1,11 Sr­bi­ja 1,35 Cr­na Go­ra 1,37 Gr­č­ka 1,62 * Ce­ne u evri­ma po litru

Aleksandra Kocić