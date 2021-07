Vučević: Nesporno je da je ovo sprega najgorih ubica sa delom tajkunsko-političkog establišmenta bivšeg režima

Kada je reč o pritiscima na unutrašnjom planu, a po pitanju objavljenih navoda iz iskaza Veljka Belivuka u tužilaštvu, gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS Miloš Vučević je rekao da to nešto "skandalozno", i da je reč o "sprezi najgorih ubica i mafijaša sa delom tajkunsko-političkog establišmenta bivšeg režima".

"Ako je to iskaz osumnjičenog Belivuka, ne vidim nijednu vezu sa onim što mu se stavlja na teret. Umesto da odgovara na pitanja da li je počinio ta dela ili da pruži suvislu odbranu, on priča ko je navodno sa kim komunicirao i kako je on sad, ispada, bio glavni operativac u državi...", rekao je Vučević.

Primećuje i da u tom iskazu Belivuk spominje niz ljudi, ali neke sa kojima je sigurno bio u komunikaciji, preskače.

"To je interesantno. Oni koji su 'de fakto', a verujem da će biti dokaza za to, bili njegovi patroni i zaštitnici iz dela državnog aparata, oni su mu navodno bili najveća prepreka, a dok su oni bili deo sistema bezbednosti - on nije bio uhapšen... Koliko je to glupo da priča da je on bio saradnik onih koji su ga uhapsili... Pa kakvi ste vi to bili saradnici? Ova vlast, ova država vas je uhapsila", konstatovao je Vučević.

A, onda, dodaje, nastupa momenat kada "tajkunski mediji" to odmah preuzimaju, kao da su, kako kaže, bili direktno prisutni i kao da su oni pravili stenograme sa saslušanja,

Sada to nije problematično, ali je promblematično da javnost vidi kakve su zločine počinili članovi grupe oko Belivuka na čelu sa njim, kaže Vučevcih.

"Tu se vide dvostruki aršini. Ali, da ne bude da sam advokat predsednika, očekujem da će on za dan-dva izaći sa odgovorom. Ali, nesporno je da je ovo sprega najgorih ubica i mafijaša sa delom tajkunsko-političkog establišmenta bivšeg režima", rekao je Vučević.

