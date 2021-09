Muči vas ambrozija? Evo šta kažu alergolozi kako da rešite problem

Ponovo se približava to doba godine kada nas svrbe oči, nos nam curi, kašljemo u napadima. Tačno, jesenja sezona alergija je pred nama, a to je tek početak. Koncentracija polena će nastaviti da se penje tokom avgusta, septembra i oktobra kada polen ambrozije dostiže vrhunac. Bilo da su u pitanju blaže ili ozbiljne alergijske reakcije naredna tri meseca sledi zatvaranje prozora i ograničavanje kretanja na otvorenom. Karantin i pre karantina.

Zašto je ambrozija toliko naporna za sve koji su alergični?

Milioni ljudi širom sveta pate od alergije na ambroziju. Ova korovska biljka je ozbiljan problem pre svega zbog toga što raste bukvalno svuda. Zaboravite na ušuškane, netaknute šume. Ambrozija je široko rasprostranjena i preživljava u svim reonima - na parkingu, pored autoputa, na njivi, u urbanom delu grada. Ne samo da preživljava, ona napreduje. Raste brzo i uspeva da se izbori čak i sa herbicidima što je čini najjačim korovom u agrikulturi. Uspeva tamo gde ni jedna druga biljka ne bi uspela, pa čak i u super zagađenim predelima kao što su područja u blizini autoputeva

Još jedna važna osobina ambrozije je što se oslanja na vetar, koji kilometrima daleko raznosi zrna polena, što ovu korovsku biljku čini vrlo komplikovanom za kontrolu. I zato, ako ste u grupi onih čiji organizam polen ambrozije prepoznaje kao strano telo, nije potrebno mnogo da se prve tegobe pojave. U trenutku kada polen ambrozije dopre do vaših očiju, nosa ili grla, imuni rat započinje, a posledice su simptomi alergije.

U kakvoj su vezi imunitet i alergije?

Ljudi koji pate od alergija zapravo imaju preosetljiv imuni sistem. Zadatak koji imunitet uobičajeno obavlja je da brani naše telo od štetnih osvajača, kao što su virusi i bakterije. Međutim, kod ljudi alergičnih na ambroziju imuni sistem pogrešno prepoznaje bezopasni polen, kao opasnog uljeza, i počinje da se bori protiv njega. To dovodi do toga da telo stvara prirodnu supstancu, po imenu histamin, koja ima zadatak da se bori protiv polena ambrozije, bez obzira na to što je on bezopasan. Kao posledica, kod miliona ljudi širom sveta, dolazi do pojave alergijskih simptoma kao što su curenje iz nosa, kijanje u napadima, svrab očiju, grla i nosa.

Šta kažu alergolozi?

Simptome alergije, bez obzira koliko blagi bili, nikako ne treba zanemarivati, posebno ne u ovom periodu. Ono što treba da znamo je da kada se javi upala u respiratornom traktu, lakše se razvija infekcija, a to dodatno komplikuje već složenu situaciju. Uvek se savetuje da radite na regulaciji imuniteta.

