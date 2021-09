Vučević: U poslednjih 10 godina, Grad je izdvojio 35 miliona dinara za podršku organskoj proizvodnju

Distributivni centar ''Organski proizvodi na jednom mestu'' osnovan je na Čeneju uz podršku Grada Novog Sada. Reč je o projektu koji se realizuje po ugledu na najbolje prakse u Evropi, da se sveži, lokalni, organski proizvodi mogu kupiti na jednom mestu. U distributivnom centru prikupljaju se različiti poljoprivredni proizvodi od organskih proizvođača sa teritorije Novog Sada, i tu se pakuju, sortiraju, skladište, odatle se distribuiraju, a u centru se dobijaju i povratne informacije od potrošača. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević posetio je distributivni centar i razgovarao sa predstavnicima udruženja ''Organski sad-Novi Sad''.

- Zahvaljujem se domaćinima na Čeneju i svim proizvođačima iz Novog Sada koji su ovde kao jedna složna porodica, tržište ih je ujedinilo da zajednički nastupaju, a rekao bih da proizvode zdravu i kvalitetnu hranu. Pokušavamo da ojačamo manje poljoprivredne proizvođače i da obratimo pažnju na gazdinstva koja rade veoma dobro. U poslednjih 10 godina, Grad je izdvojio 35 miliona dinara za podršku poljoprivrednicima koji se bave organskom proizvodnjom. Čitav niz akcija organizujemo, nastupamo zajedno na sajmovima, sprovodimo edukaciju, pomažemo nabavku opreme i slično. Ove godine izdvojili smo najveći iznos do sada u te svrhe, odnosno 5,5 miliona dinara, i nastojimo da svaki put pravimo iskorak. Dobra vest je da, do kraja oktobra, očekujemo početak radova na izgradnji kanalizacione mreže na Čeneju. Dobili smo novac od Republike Srbije kroz projekat ''Čista Srbija'' i biće izgrađeno gotovo 20 kilometara kanalizacione mreže sa prečistačem, što pokriva kompletno naselje. Žitelji na to čekaju decenijama, i sada, uz podršku države konačno rešavamo to pitanje – naglasio je gradonačelnik Vučević.

Predstavnica udruženja ''Organski sad-Novi Sad'' Nada Letić, rekla je da to udruženje postoji od 2014. godine i izrazila nadu da će proizvode iz centra plasirati i van Novog Sada.

- Paleta naših proizvoda je veoma široka, od gotovih proizvoda do prerade voća i povrća. Moja porodica koristi čitavo imanje od 2 hektara i mi nudimo ljudima ono što za sebe proizvodimo, jer nam je motivacija bila da za svoju decu obezbedimo zdravu hranu. Jedni drugima pomažemo, nastupamo na sajmovima i manifestacijama, reklamiramo se na internetu. Ovde je trenutno asortiman 11 proizvođača, a Udruženje broji preko 20 članova – istakla je Nada Letić.

Novi Sad