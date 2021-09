Povezivanjem protiv stereotipa u našem društvu

Izu­ze­t­no je va­žno da se gra­do­na­če­l­ni­ce i pred­sed­ni­ce op­šti­na, kao li­de­r­ke u svo­jim sre­di­na­ma, uve­žu i ra­z­me­nju­ju isku­stva iz svog ra­da. Ta­ko se pos­ti­že izve­stan kva­li­tet u vo­đe­nju lo­kal­nih sa­mou­pra­va, za­hva­lju­ju­ći če­mu se sve sre­di­ne ši­rom na­še Sr­bi­je rav­no­me­r­no ra­zvi­ja­ju, ka­že na po­če­t­ku in­te­r­vjua za Ku­rir gra­do­na­če­l­ni­ca Sre­m­ske Mi­tro­vi­ce Sve­tla­na Mi­lo­va­no­vić.

- Ne­ke od nas su pr­vi put na ru­ko­vo­de­ćim po­zi­ci­ja­ma i bo­re se da do­ka­žu svo­ju vred­nost pred ste­reo­ti­pi­ma ko­je na­me­će dru­štvo. Mo­je isku­stvo je ne­što dru­ga­či­je, bu­du­ći da sam već ima­la ča­st da slu­žim svom gra­du kao za­me­ni­ca gra­do­na­če­l­ni­ka i da u jed­nom kva­li­te­t­nom ti­mu ste­k­nem isku­stvo u vo­đe­nju Gra­da i Gra­d­ske upra­ve.

Ve­ći­na vas je do­šla na če­lo lo­kal­nih sa­mou­pra­va gde su va­ši pret­hod­ni­ci osta­vi­li mno­go na­sle­đe­nih pro­ble­ma. Ka­ko izla­zi­te na kraj s tim?

- U Sre­m­skoj Mi­tro­vi­ci, na sre­ću, to ni­je slu­čaj. Pre sve­ga, u Gra­du pos­to­ji kon­ti­nui­tet ra­da još od 2008. go­di­ne, jer Gra­dom upra­vlja­mo kao tim lju­di, od ko­jih je sva­ko spo­so­ban da od­go­vo­ri sva­kom za­da­t­ku. Do­bar ti­m­ski duh da­je do­bre re­zu­l­ta­te. Da­kle, pra­k­sa ko­ju smo uve­li je kva­li­te­t­na sa­ra­d­nja i ra­z­me­na isku­sta­va sa pret­hod­nim gra­do­na­če­l­ni­ci­ma, to su sve lju­di ko­ji su do po­sled­njeg da­na svog man­da­ta osta­ja­li pre­da­ni svom po­slu. Ta­ko se pos­ti­že sta­bi­l­nost, za­to je Sre­m­ska Mi­tro­vi­ca uspe­šna, a u 2021. ima na­j­vi­še za­po­sle­nih od 1989. go­di­ne.

Da li ste vi li­č­no već ima­li pri­li­ku da se obra­ti­te svo­joj ko­le­gi­ni­ci u dru­gom gra­du ili op­šti­ni za po­moć ili sa­vet u re­ša­va­nju ne­kog pro­ble­ma?

- Sve mi ko­je smo na če­lu je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mou­pra­ve u ne­pre­sta­nom smo kon­ta­k­tu. Ia­ko sa­da pri­ča­mo o sa­ra­d­nji me­đu že­na­ma, mo­ram da ista­k­nem da imam izu­ze­t­no do­bru ko­mu­ni­ka­ci­ju i sa mu­škim ko­le­ga­ma iz Ša­p­ca, Ru­me, Ši­da i mno­gim dru­gi­ma. Kao pri­mer bih na­ve­la slu­čaj ka­da smo ra­spi­si­va­li ko­n­ku­rs za izbor po­di­zvo­đa­ča u pro­ce­su ene­r­ge­t­ske tra­n­zi­ci­je. Ta­da nam je gra­do­na­če­l­ni­ca Uži­ca po­nu­di­la sa­vet jer je Grad Uži­ce taj ko­n­ku­rs ra­spi­sao ne­po­sred­no pre nas. Ta­kvih ra­z­me­na isku­sta­va ima sva­kod­ne­v­no. Ipak, za­go­vor­nik sam jed­na­kos­ti, na­ši gra­do­vi ne pre­po­zna­ju pol, ne­go re­zu­l­ta­te ko­je pos­ti­že­mo da ne­pre­sta­no una­pre­đu­je­mo kva­li­tet ži­vo­ta u svo­jim sre­di­na­ma.

