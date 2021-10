DOKTORKA PAUNIĆ NEMA DILEMU: Sledeće je sigurno ZAKLJUČAVANJE, zatvaranje po meni na 3 nedelje!

Dr Mila Paunić, epidemiolog Studentske poliklinike, rekla je da se među studentima beleži povećanje broja zaraženih. Istakla je da ne pamti da su u bilo kojem talasu imali ovoliki pritisak i da sve više zdravstvenih radnika u toj ustanovi oboleva.

Poručila je da jedino lekari mogu da odluče kakve epidemiološke mere će važiti i da kovid propusnice moraju da postoje 24 sata dnevno, kao i da je sledeće zaključavanje na tri nedelje.

Mila Paunić je, gostujući u Jutarnjem dnevniku RTS-a, bila decidna u vezi sa tim da nema dileme da kovid propusnice moraju da važe 24 časa dnevno.

"Tu nemam apsolutno nikakve dileme i ne slažem se sa tim da bilo ko sme da odlučuje sem lekara. Znači, lekar jedino može da odluči kakve su epidemiološke mere koje se u jednoj zemlji za ovakvu situaciju mogu primeniti. Sledeće je sigurno zaključavanje, zatvaranje po meni na tri nedelje, a ne na dve, da bismo zaustavili ovu situaciju koju imamo. Nakon toga i dalje nastaviti sa kovid propusnicama i vakcinacijom iz sve snage", ističe Paunićeva.

Ona precizira da koronavirus stalno mutira i da će se, ako se ne vakciniše dovoljan broj ljudi, stvoriti takva varijanta virusa da ni vakcinisani više neće biti zaštićeni.

"Mene nije iznenadio virus, on radi ono što treba da radi – on mutira gde god ima šansu da promeni i napravi takvu varijantu da se što veći broj ljudi zarazi, jer on hoće da opstane i da živi. Mene iznenađujemo mi koji imamo vakcinu i nećemo da se vakcinišemo i iznenađuju me odluke političkog dela Kriznog štaba koji ima neke mere koje nigde u svetu ne postoje. Nigde u svetu ne postoje kovid propusnice tri sata, to originalno rešenje nije dobro, to je sasvim sigurno i mi ništa nećemo uraditi", poručuje Paunićeva.

Ističe da virus mutira i da se preko nevakcinisanih menja, a kada se toliko izmeni napraviće i kod vakcinisanih težu kliničku sliku.

"Mi sada već imamo kod vakcinisanih teže kliničke slike koje nisu bile u avgustu, čak ni početkom septembra. Sve su gore. Mi sada moramo da imamo 90 odsto vakcinisanih da bismo ovo zaustavili", ističe doktorka.

