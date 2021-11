Novi Sad bezbedniji od većine gradova u EU, siguran grad za građane, turiste, investitore

Prisustvo policije na ulicama srpskih gradova, koje je, inače, tekovina modernih bezebednosti građana, pojedini opozicioni kritičari vlasti pokušavaju da predstave kao vid represije. Ali analizom relevatnih izvora I činjenica dolazi se do savim drugačijeg zaključka.

Policija nije samo sistem sankcionisanja već i prevencije

Ovakve opaske sve češće se mogu čuti na račun vojvođanske prestonice čiji je gradonačelnik, sa druge strane, u više navrata isticao da se bezbednost Novosađana nalazi visoko na listi prioriteta grada. U prilog tome,gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević nedavno je sa minsitrom policije Aleksandrom Vulinom potpisao Ugovor o sufinansiranju izgradnje nove zgrade policijske stanice Stari Grad.

– Nadam se da moji Novosađani prepoznaju koliko napora ulažemo u unapređenje bezbednosti našeg divnog grada i da ćemo zajedno održati visok nivo sigurnosti na novosadskim ulicama – istakao je Vučević prilikom potpisivanja ugovora.

Bezbednost su i tehničko tehnološke mere

Dr Marija Đorić, stručnjak za bezbednost, ističe da je policija na ulicama Novog Sada u funkciji zaštite građana i njihove bezbednosti.

– Pojačane policijske snage na ulicama mogu delovati ohrabrujuće u smislu da se građani osećaju sigurnije, posebno kada je reč o turistima, koji će ih doživljavati svoj boravak bezbednijim u našoj zemlji. Međutim, bezebednost grada ne čine samo policijske snage i ljudi u uniformama, već i tehničko-tehnološke mere, poput sistema nadgledanja kamerama u našoj zemlji. U tom smislu bezbednost kod nas je na zadovoljavajućem nivou, o čemu svedoči i sve veći broj turista. Takođe, policijski sistem, ne treba da deluje samo kao mehanizam sile i sankcionisanja, već i kao sistem prevencije – zaključuje naša sagovornica.

Za građane prisustvo policije poželjno, svetska praksa

Sa njom je saglasan i dr Ilija Životić sa Fakulteta FIM koji ističe da pojačano prisustvo pripadnika policije u administrativnom centru kao što je Novi Sad, ne da nije neobično, nego je praksa svuda u svetu.

– Običnim građanima to je, ne samo prihvatljivo i poželjno, nego većina njih na to ne obraća pažnju obuzeti svakodnevnim obavezama. Sa druge strane imamo i one koji to proglašavaju militarizacijom iz dnevno-političkih pobuda pokušavajući da tako izbrišu iz sećanja građana u kakvom položaju je bila policija do 2012. godine sa lošim voznim parkom, izbledelim uniformama i duplo manjim platama. Naravno, smeta i plaćenim pojedincima iz nekih NVO koje finansiraju države sa znatno većim brojem policajaca po glavi stanovnika i u kojima, za razliku od Srbije, policija prvo puca, pa postavlja pitanja – zaključuje Životić.

Moj zadatak je da građani Novog Sada budu bezbedni

Sam gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević u više navrata je podvlačio da je “njegov zadatak da Novi Sad bude bezbedan grad”.

– Mislim da je Novi Sad bezbedan grad. Jeste da ima problema, da ima onih koji ne haju za to što većina želi da živi u mirnom gradu. Ima onih koji su ohrabreni ružnim novinskim naslovima. Ali ako poredimo sa evropskim gradovima, mi smo 99 odsto bezbedniji. Da vam ne pričam da su nisam smeo da prođem noću kroz centar Brisela, a mi zamišljamo da je ko zna kako bezbedno. I dalje smo mi mnogo bezbedniji nego većina evropskih gradova. Da to sada poredimo sa SFRJ i 150.000 ljudi u gradu, ne možemo. Ceo svet se promenio. Razgovarao sam sa gradonačelnikom Soluna, oni su imali pakao tamo, kada je bezbednost u pitanju – zaključio je on.

Projekat “Bezbedan grad”

Po ugledu na mnoge zapadnoevropke gradove Novi Sad danas bezbednost i sigurnost građana na ulicama konstantno unapređuje i pomoću savremenih tehnoloija. Kao deo pilot projekta “Bezbedan grad”, u kome učestvuje zajedno sa Beogradom i Smederevom, i u vojvođanskoj prestonici će se uskoro koristiti najsavremeniji sistem video-nadzora za automatsko prepoznavanje lica.

Upotrebom ovog sistema masovnog nadzora unaprediće se bezbednost, a kako je sam MUP u Nacrtu zakona naveo, korišćenje napredne tehnologije doprineće “prevenciji kriminala, većoj stopi otkrivanja krivičnih dela i prekršaja i hapšenju učinilaca”.

Video nadzorom nikako nisu ugrožena prava gražana, ističu stručnjaci

Sistem video nadzora u okviru projekta “Bezbedan grad”, koji se sprovodi u cilju povećanja bezbednosti građana, ni na koji način ne može ugroziti privatnost građana i apsolutno je zaštićen od bilo kakve vrste zloupotrebe, tvrde u MUP, čime oporvgavaju teze dela opozicije koja tvrdi da se time privatnost građana narušava.

Slobodan Nedeljković, pomoćnik ministra i načelnik Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije MUP-a Srbije ističe da “postoje neki zlonamerni komentari da sistem nije dovoljno bezbedan, odnosno da će moći da mu se pristupi putem interneta i time naruši bezbednost građana”.

– To je apsolutno nemoguća opcija, jer je sistem sproveden optičkom mrežom koja je potpuno izolovana od interneta i u vlasništvu je MUP-a. Sistem video nadzora koriste sve savremene policije sveta – dodao je Nedeljković. Inače, projekat “Bezbedan grad” sprovodi se sa kompanijom “Huavej” koja ima sisteme video nadzora u više od 120 država sveta, od kojih su neke članice EU, poput Italije, Nemačke, Mađarske, Poljske i Španije.

U Novom Sadu sve više stranih gostiju čak i u vreme korone

Srpska Atina je itekao bezbedan i prosperitetan grad sa brjnim stranim investitorima poput nemačkog Kontinendala, fabrike čokolade, japanskog Nideka, kao i desetine hiljada turista”. Inače, zvanična statistika pokazuje da je Novi Sad jedan od retkih turističkih destinacija u Srbiji sa porastom domaćih turista čak I u vreme pandemije krona virusa.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, Novi Sad je u prvih devet meseci ove godine ostvario rast kako dolazaka tako i noćenja turista. U ovom periodu ukupni dolasci turista porasli su za 13.8%, od toga dolasci domaćih turista za 7,1%, a stranih čak za 17,6%.