Vučević: Zahvaljujući Vučiću prestižemo Hrvate u svakom pogledu najviše u ekonomiji zato mediji vode prljavu kampanju protiv njega

Napadi na predsednika Srbije i na članove njegove porodice ne jenjavaju, a ovoga puta sramani navodi stižu iz susedne Hrvatske čiji novinari su objavili kvazi psihološki portret prog čoveka Srbije.

Potpredesnik SNS Miloš Vučević ogoorčen je bestidnom kampanjom kojoj je izložena porodica predsednika i on sam.

O ljudima sude njihova dela. Pogledajte gde je Srbija danas, zahvaljujuci politici Aleksandra Vučića, a gde se nalazi Hrvatska. Prestižemo ih u svakom pogledu, najviše u ekonomiji, pa su im zato kompleksi Vučićem sve veći. I to objašnjava ovu neprestanu prljavu kampanju koju vode perjanice hrvatskih medija, svi na platnom spisku Đilasa i Šolaka. Pa zašto nisu "naručivali" psihoanalize Borisa Tadića? Zato što im je on odgovarao jer se izvinjavao i nije vodio računa o Srbiji kao što to radi nas predsednik Aleksandar Vučić. Džaba im sve navodne analize, navodnih stručnjaka jeftinog obraza, kada Srbiju i Aleksandra Vučića zaustaviti neće! Danas u Novom Sadu završavamo prvu fazu izgradnje još jedne fenomenalne fabrike jedne od najvećih svetskih kompanija za čiji dolazak se borio ceo region. To je Srbija danas – naglasio je Vučević.