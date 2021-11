Vučević:Novi Sad je dobio zaštitnika koji sa mnogo simbolike podseća na stalnu obnovu srušenog i na ponovni razvoj

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i Njegova svetost Patrijarh srpski gospodin Porfirije učestvovali su u svečanom činu obeležavanja slave Grada Novog Sada – Đurđic u Gradskoj kući, a tom prilikom je održana ceremonija sečenja slavskog kolača i blagosiljanje slavskog žita. Prethodno je gradonačelnik sa sugrađanima u Sabornoj crkvi prisustvovao liturgiji koju je služio patrijarh Porfirije.

- U kalendaru jedne porodice, dan slave je uvek obeležen posebnom bojom kao najsvečaniji ili najveseliji datum, nešto što sa nestrpljenjem očekujemo i što predstavlja poziv za sabor cele porodice i prijatelja. Tako i Novi Sad, kao jedna velika porodica, dočekuje svake godine svoju slavu, svog patrona - svetog Georgija. On nas okuplja i podseća na to da jedan grad ne čine samo materijalna dobra, zgrade i bulevari, već ga čine ljudi. Upravo ta duhovna komponenta je nešto što prožima grad i nekom nevidljivom niti spaja ljude, daje snagu i utehu, budi veru, daje čvrstinu, ali i razumevanje prema drugima. Novi Sad je dobio baš takvog zaštitnika koji sa mnogo simbolike podseća na stalnu obnovu srušenog i na ponovni razvoj. Nikada ne treba potcenjivati snagu duhovnosti, koju ne možemo da materijalizujemo, ali svi možemo da je osetimo, i to često mnogo snažnije nego ono što možemo fizički da dodirenemo. Velika nam je čast što je uz blagoslov našeg vladike Irineja sa nama danas Patrijarh, jer nismo mogli lepše da zamislimo obeležavnje slave grada - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević i svim građanima Novog Sada čestitao slavu, kao i ovogodišnjoj kumi slave Grada, prof. dr Vesni Turkulov.

Povodom proslave praznika Obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija – slave Grada Novog Sada, prisutnima se obratio i Njegova svetost Arhiepiskop pećki, Mitropolit beogradsko-karlovački i Patrijarh srpski gospodin Porfirije. Patrijarh, koji je po prvi put danas bio i u zvaničnoj poseti Eparhiji Bačkoj u Novom Sadu, čestitao je svim Novosađanima slavu grada. On je podsetio na delo svetog Georgija koji je bio izrazito trpeljiv i smiren dok je prolazio kroz najveće muke i sačuvao nepokolebljivu veru. On je govorio o patronu Novog Sada kao o istaknutom zapovedniku i vojniku, koji i danas može ljudima da služi kao uzor za dobrog hrišćanina.

Grad Novi Sad