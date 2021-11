VAŽNOST OSNAŽIVANJA ŽRTAVA Svaki šamar je nasilje!

Od početka 2021. godine čak 17 žena je u Srbiji ubijeno u porodičnom nasilju, a situacija se u odnosu na onu pre pandemije koronavirusa znatno pogoršala.

Vesna Stanojević, koordinatorka sigurne kuće u Beogradu, navela je u intervjuu za Kurir da situacija tokom vanrednog stanja prouzrokovanog pandemijom nije bila ništa lošija u odnosu na godinu dana ranije kada je reč o nasilju prema ženama.

- Prva godina pandemije, 2020, bila je mirna za sigurnu kuću. Niti smo primali nove žene, niti su žene izlazile iz sigurne kuće, nekako smo svi bili fokusirani na zdravlje. Tokom tog perioda imali smo samo dve žene pozitivne na kovid, jer smo koristili sve mere zaštite i vakcinaciju.

Već 2021, pošto su mere popustile, situacija se menja i imamo porast nasilja. Mnogo više žena traži smeštaj u sigurnoj kući nego pre epidemije. Do sada imamo 17 ubijenih žena. Žene moraju konačno da shvate da niko nije ničije vlasništvo i da niko ne sme maltene mrko da te pogleda, a kamoli da bude nasilan prema tebi - navela je ona i podvukla da sigurna kuća nije samo mesto gde žene mogu da prespavaju i da se hrane već i mesto gde s njima rade timovi psihologa.

Šta je vaša misija?

- Otkako sam počela da radim, trudim se da ohrabrujem žene. Važno je da svaka žena, kada izađe iz sigurne kuće, bude jača i sigurnija u sebe. Žene moraju da promene uverenje i da shvate da jesu posebne osobe, da su kvalitetne i vredne. To je naša misija.

Koliko je trenutno žena u sigurnoj kući?

- Sada je smešteno više od 40 žena i dece. To su žene koje su morale da odu. Svaka žena mora da zna da je svaki šamar nasilje, da ne podlegnu relativizaciji drugih kada kažu: „Pa on ju je samo ošamario!“ Žene moraju da znaju da ne može tako da se živi. Ne mogu da čekaju da on dođe s posla i da zavise od toga da li je on raspoložen ili ne, da li će da te kažnjava ili ne.

Tekst je objavljen u sklopu projekta koji podržava Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda.