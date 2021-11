Biljana Pantić Pilja, član Glavnog odbora SNS, oglasila se nakon Đilasove posete Novom Sadu

Novi Sad je postao IT centar, ima najviše novih fabrika i investicija, novu bolnicu, zahvaljujući politici predsednika Vučića i gradonačelniku Vučeviću

Poslanica SNS iz Novog Sada Biljana Pantić Pilja reagovala je objavom na svom Instagram profilu zbog dolaska lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa u taj grad.

- Danas je u Novi Sad došao Dragan Đilas. Ovaj levo na slici. Desno je gospodin iz zemunskog klana.

Tajkun Đilas je došao nešto da obeća Novosađanima.

Očekivala sam da će tajkun Đilas da obeća, da će da vrati onih 619 milona evra što je ukrao od građana Srbije dok je bio na vlasti. Ili da će da obeća da više neće da tuče žene. Ili da će da obeća da neće više da deli građane Srbije na one koje on plaća i koje je zaposlio u svojoj firmi Multikom i na ostale, krezube sendvičare.

Ali ne, on je nastavio da laže i to o mom Novom Sadu. Novi Sad je postao IT centar, ima najviše novih fabrika i investicija, novu bolnicu. Sve zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića i gradonačelniku Milošu Vučeviću.

I u pravi si Dragane. Novi Sad je bio pristojan grad. I onda si došao ti Dragane, sa svojim uposlenicima da ga uprljaš. Vrati se recimo, na Mauricijus.

Biljana Pantić Pilja, član Glavnog odbora SNS