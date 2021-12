Gradonačelnik Bakić: Subotica je posvećena stvaranju novih veza sa svim državama koje su prijatelji Srbije

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić i predsednik Skupštine grada Subotice dr Balint Pastor sastali su se sa ambasadorom Islamske Republike Iran u Srbiji Rašidom Hasanpurom. Nakon srdačnog susreta u Zelenoj sali Gradske kuće gradonačelnik Bakić je, obraćajući se medijima, rekao da su razgovori bili konstruktivni, da je analizirana dosadašnja saradnja između Grada Subotice i Irana i da je ambasador Hasanpur predložio bratimljenje jednog iranskog grada sa Suboticom.

foto: Strahinja Babović

„Tokom sastanka dotakli smo se mnogih tema, čak i više nego što smo i sami očekivali. Zaključili smo da odnosi postoje, da se odvijala određena kulturna i privredna saradnja, ali da je to nedovoljno i da ima prostora da se ta saradnja osnaži i podigne na viši nivo, naročito u oblasti poljoprivrede i turizma“, naveo je gradonačelnik Bakić.

Uz isticanje da mu je drago što je danas imao zadovoljstvo da upozna Njegovu ekselenciju, ambasadora Irana koji je u našoj zemlji nešto više od godinu dana, a već je obišao mnoge lokalne samouprave, ojačao postojeće i uspostavio nove mostove saradnje naše dve zemlje, gradonačelnik Bakić je kazao da mu je veliku čast učinila inicijativa ambasadora Hasanpura da se Grad Subotica pobratimi sa jednim gradom iz Irana sa kojim bi Subotica mogla da sarađuje na polju kulture, privrede, turizma i sporta.

foto: Strahinja Babović

„Dogovorili smo se da ambasadoru Irana dostavimo dopis u kome ćemo prezentovati sve prednosti našeg grada, a koje će on proslediti dalje, tako da verujem da će uskoro naši razgovori biti konkretizovani. Grad Subotica je posvećen stvaranju novih veza i odnosa sa svim državama koje su prijatelji Srbije. Sigurni smo da će Njegova ekselencija poneti dobre utiske sa našeg sastanka i preporučiti naš grad poslovnim ljudima i kulturnim delatnicima u Iranu“, naglasio je gradonačelnik Stevan Bakić.

foto: Strahinja Babović

Predsednik Skupštine grada Subotice dr Balint Pastor je izjavio da je tokom razgovora istaknuto i da je Subotica peti po veličini grad u Republici Srbiji, ali da je po strateškom značaju, sigurno, još više na toj lestvici.

„Izvesno je da ima mogućnosti za uspostavljanje saradnje u oblastima sporta, turizma, privrede i kulture. Postoji saradnja na parlamentarnom nivou, to je državna saradnja između Srbije i Irana, ali mi bismo želeli da ta saradnja bude konkretnija i na nekim lokalnim nivoima. Počastvovani smo zbog inicijative Njegove ekselencije da se Subotica pobratimi sa jednim gradom u Iranu. Uveren sam će ovaj današnji sastanak dovesti do konkretnijih formi saradnje“, rekao je dr Balint Pastor.

foto: Strahinja Babović

Ocenjujući da je boravak i prijem u Subotici jedan od istaknutijih dana tokom njegovog mandata u Srbiji, ambasador Hasanpur je kazao da je ovom posetom upotpunio sliku koju je prethodno stekao o ovom lepom gradu i da su odnosi između naše dve zemlje na najvišem nivou.

„Velika politička volja lidera dve zemlje je da se odnosi razvijaju na svim nivoima, tako da i saradnja na nivou lokalnih institucija može biti u okviru tog šireg plana saradnje između naše dve zemlje. Reklamni materijal o gradu Subotici govori o ’10 plus 1’ razloga koji opravdavaju investiranje u ovom gradu. Na ovom sastanku sam rekao da tim razlozima mora da se doda još jedna jedinica, odnosno da to mora da bude ’10 plus 1 plus 1’ razlog. Ta dodata jedinica govori u prilog dobrog upravljanja i ljudima koji upravljaju ovim gradom. Postoji saradnja između vašeg regiona i Irana u različitim oblastima, ali mi želimo ne samo da nastavimo tu saradnju nego da joj damo i institucionalno regulisan oblik. Nadam se da ćemo u budućnosti biti svedoci dobrih i konstruktivnih dešavanja i pomaka u našoj saradnji“, zaključio je ambasador Rašid Hasanpur.

Sastanku su prisustvovali i pomoćnica gradonačelnika Subotice za oblast ekonomskog razvoja i međunarodne saradnje i gradska menadžerka, Zagorka Panić, i član Gradskog veća zadužen za oblast privrede, Srđan Samardžić.

Kurir.rs