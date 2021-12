Pristojni Novi Sad u velikoj većini

Povodom izjave predsednika Go Narodne stranke da su ostavka gradonačelnika Miloša Vučevića i vanredni lokalni izbori u Novom Sadu jedini način da se smire tenzije, Go Srpske napredne stranke mu poručuje da tenzije postoje jedino u njegovoj i glavi njegovih malobrojnih pristalica. Za ostavku Miloša Vučevića ne da ne postoje razlozi, nego bi najbolje rešenje za Novosađane bilo da prihvati i četvrti uzastopni mandat prvog čoveka grada. No, o tome ćemo razmišljati 2025. godine, kada su na redu redovni lokalni izbori u Srbiji. Nema svrhe raspisivati ih samo zbog toga što pre godinu i po dana neko nije imao hrabrosti da na njih izađe. Novac poreskih obveznika namenjen organizovanju izvora nije fontana želja jednog kriminalca.

Jučerašnja blokada saobraćaja i puta koji vodi do dve novosadske bolnice, dokaz su da je toj plaćeničkoj bagri jedini cilj rušenje vlasti na ulici, dok o ekologiji apsolutno ne razmišljaju. Višečasovno iživljavanje nad Novosađanima pokazalo je da primitivni deo Novog Sada čini manje od 1% građana.

Sada je svima jasno da nema ekoloških tema, da nije u pitanju borba za zaštitu životne sredine, nego ogoljeni pokušaj da nasilno, huliganski, rušilački, preuzmu vlast. Svima je sve jasno. Oni koji su upropastili ovaj grad, žele ponovo da se dočepaju vlasti kako bi nastavili za krađom i pljačkom.

Povodom optužbi da se Miloš Vučević ponaša kao da nije gradonačelnik svih Novosađana Go SNS poziva Boru Solunca i lažne ekologe da obiđu teritoriji celog grada i uvere se u ravnomerno ulaganje u sve njegove delove. Podsećamo da su svojevremeno petooktobarski revolucionari zapuštanjem prigradskih naselja kažnjavali njihove žitelje zbog izostanka podrške na izborima. Tek u poslednjih devet godina mnoga prigradska naselja dobila su osnovne uslove za život. Za Miloša Vučevića i SNS svi Novosađani su isti - bilo da su starosedeoci ili da su došli od nekud, bez obzira na versku i nacionalni pripadnost ili deo opštine u kojem žive.

Gradski odbor SNS Novi Sad