Vučević: Dobro je što su maske pale i videli smo šta je ključno na tim demonstracijama pokušaj promene gradske vlasti u Novom Sadu

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, ocenio je da subotnji protesti u tom gradu nemaju nikakve veze ni sa Rio Tintom, niti sa ekologijom.

Na kostataciju da se „jedan od većih incidenata u subotu desio u Novom Sadu, da je jedan od mladića pretučen“, rekao je da je bilo više incidenata, ne jedan.

Bilo je konstantno spinovanje da neko drugi napada i pravi incidente. Oni koji su zaista bili nasilni i ugrožavali druge su praktično proglašeni za neke hrabre ljude. Na jednom portalu sam pročitao da ovaj što je prebijen oprašta onima koji su ga tukli, pa će on opet doći sa njima. Kao scena iz filma Balkanski špijun: Hajde ti lepo da priznaš, pa će tebi Đura oprostiti što te je tukao! Ne možete da verujete, ne znate da li sanjate, ali ne, ovo je java. Zbog toga grad i normalan život trpe, što neko neće da ide u neku halu da iskaže svoje političke stavove što je legitimno i da skandira šta hoće, nego ovako – kaže on.

Prvi čovek Novog sada ističe da je „dobro što su maske pale“.

Videli smo šta je ključno na tim demonstracijama – to je pokušaj da se promeni gradska vlast u Novom Sadu. Kakve veze to ima sa Rio Tintom, kakve veze to ima sa ekologijom, nego traže da gradonačelnik podnese ostavku. Ja, naravno, neću, već razmišljam i o četvrtoj kandidaturi. Ovi što nam pišu po gradu, niko nema ličnu kartu iz Novog Sada. Ne osporavam da ima ljudi koji su zabrinuti i ne osporavam nikom da ima bilo kakav politički stav, da navija za jedne ili druge, da skandira šta god želi. Molim Novosađane za strpljenje i molim sve da ne ne kreću tuda gde budu protesti i da ne ulazite u bilo kakve rasprave. Sklonite se da istrpimo šta da radimo kada neo sebi daje za pravo da zaustavlja život u gradu. Kao što ste videli, jedino u Novom Sadu je bilo da se posle to završi sa razbijanjem prostorija neke političke stranke opet i onda javno slikanje sa otetim zastavama te političke stranke. Pitanje za tužilaštvo je da i će odgovarati ti koji su razbijali ili ćemo opet čuti da tu nema dela? – upitao je on.