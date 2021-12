MINISTAR NEDIMOVIĆ OTKRIO: Izvoz nikad bolji u istoriji Srbije! Evo šta će se dešavati sa cenama osnovnih životnih namirnica

Gost emisije Puls na Kurir televiziji bio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, koji je govorio o ceni životnih namirnica.

- Da nismo zamrzli cene, pitali bi me do kada ce cene da divljaju. Sada kada smo zamrzli cene za onih pet životnih namirnica sada me pitaju da li će namirnica biti dosta. Kada kažem da će ih biti dovoljno, onda me pitate za kvalitet i tako se sve vrti u krug, počeo je gostovanje ministar Nedimović i dodao:

- Ova godina bila je sa aspetka klimatskih prilika nepovoljna, ali će biti dobra, kao i izvoz, koji je odličan i koji iznosi skoro 5 milijardi dolara. Sećam se da je izvoz kada sam postao ministar iznosio 2,6 milijardi dolara.

foto: Kurir Televizija

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović ističe da se na ovom polju veoma napreduje i da je zadovoljan razvojem situacije.

