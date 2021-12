Vučević:Idemo u korak sa svetskim i evropskim trendovima koji prate tehnološki razvoj prevoznih sredstava

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i regionalni direktor Evropske banke za obnovu i razvoj Mateo Kolangeli potpisali su Ugovor o kreditu u cilju realizacije Projekta nabavke do deset niskopodnih električnih autobusa sa povezanom infrastrukturom za punjenje, pod okriljem Programa „Zeleni gradovi“ EBRD koji je zasnovan na velikom iskustvu te institucije u investiranju u opštinsku/gradsku infrastrukturu.

- Uvođenje autobusa na električni pogon u deo javnog prevoza putnika je od velikog značaja za Novi Sad. Idemo u korak sa svetskim i evropskim trendovima koji prate tehnološki razvoj prevoznih sredstava, a ono što smo najavljivali u periodu iza nas, konačno smo formalizovali potpisivanjem ovog Ugovora. Sa velikim zadovoljstvom i nestrpljenjem očekujemo realizaciju kupovine prvih električnih autobusa, čime kreće nova etapa javnog prevoza u gradu. JGSP „Novi Sad“ je raspisalo tender za kupovinu prvih deset električnih autobusa i kupovinu prateće infrastrukture 4. novembra, rok za podnošenje ponuda je 4. januar 2022. godine, dok je rok za isporuku 13 meseci. EBRD će finansirati ovu kupovinu sa kreditom od osam miliona evra na period od osam godina, odnosno uz dve godine grejs perioda i šest godina otplate, sa kamatnom stopom od 1,1 %. Hvala Evropskoj banci za obnovu i razvoj na podršci za do sada realizovane projekte, kao i za one koji nas očekuju, a to su izgradnja regionalne deponije i projekat vezan za alternativne izvore snabdevanja toplotnom energijom za grad - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Regionalni direktor Evropske banke za obnovu i razvoj Mateo Kolangeli se zahvalio gradončelniku i njegovim saradnicima na odličnoj saradnji i naglasio da Novi Sad definitivno pripada porodici „Zelenih gradova“.

- Sada smo otišli korak dalje, jer smo nakon uspešno realizovanog projekta sa JGSP „Novi Sad“ i nabavke velikog broja autobusa na prirodni komprimovani gas, započeli proces nabavke električnih autobusa. Zajednički cilj nam je očuvanje životne sredine i stvaranje uslova za kvalitetniji život ljudi u gradovima – rekao je Mateo Kolangeli.

