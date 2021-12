Vučević: Ekonomija i ekologija su jedno stablo sa dve grane, i koju god granu da odsečemo neće biti dobro po nas

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je otvaranju konferencije ''EKOSOP'' koju organizuje udruženje ''Čepom do osmeha''. Pored gradonačelnika, prisutnma su se obratili i predsednica tog udruženja Vanja Petković, direktor JP „Vojvodinašume“ Roland Kokai, zamenica ambasadora Republike Austrije Karin Traunmuler, pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević, kao i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević. Teme konferencije su ekološko-socijalno preduzetništvo, cirkularna ekonomija i klimatske promene, a njen cilj da ukaže na važnost delovanja organizacija civilnog društva u sprečavanju štetnog uticaja klimatskih promena.

- Verujem u solidarnost i zajedništvo i podržavam upravo takav koncept društva koji organizatori konferencije „Ekosop“ uspevaju uspešno da spoje i kroz svoj primer promovišu. To je simbioza zaštite životne sredine i socijalnog tj. solidarnog preduzetništva. Važna poruka sa ove konferencije je da ekonomija i ekologija ne smeju biti u konfrontaciji, a čini se da je to je sada neki narativ koji se ističe, da jedna ili druga grana istog drveta, tj. našeg suživota, zaustave razvoj druge grane. Simbolički posmatrano, imamo to isto, zajedničko stablo sa dve grane, i koju god granu da odsečemo neće biti dobro po nas. Nije dobro ni da jedna bude suviše razvijena, a druga zapostavljena, jer nam trebaju plodovi sa obe u istoj meri. Taj koji to ne razume ili ne podržava, ne želi dobro društvu. Koncept održivog razvoja mora da razume ekonomiju, dok ona treba da poštuje ekologiju i daje smernice za dalji razvoj. Bez tog saglasja ni jedna zajednica ili društvo ne mogu da idu napred. Stoga i mi u Novom Sadu težimo komplementarnosti te dve grane, kako bismo zajedno ubirali plodove sa zdravog drveta - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Vanja Petković iz Udruženja "Čepom do osmeha“ je rekla da su danas dva dečaka, i to iz iz Kačareva i Pirota, dobili elektromotorna invalidska kolica zahvaljujući ljudima koji sakupljaju čepove.

- Ukupno je 61 pomagalo do sada obezbeđeno i to je uspeh akcije „Čepom do osmeha“, ali i uspeh svakog pojedinca koji u Srbiji sakuplja plastične čepove. Do sada smo sakupili oko 600 tona plastičnih čepova –rekla je Vanja Petković.

Ministarka Kisić Tepavčević je istakla da svaki pojedinac mora da shati da za koncept solidarnosti nisu potrebna ni finansijska sredstva, ni velika organizacija, već dobra volja i želja da se pomogne svima oko nas.

- Čestitam organizatorima ovog skupa koji su obezbedili jedinstvenu sinergiju svih vladinih organa i nevladinih organizacija, kao i pojedinaca. Oni su primer za to kako se gradi jedno solidarno i humano društvo, po svim ekološkim principa kojima težimo - rekla je Darija Kisić Tepavčević.

