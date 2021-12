Direktorka Predškolske ustanove za NS Uživo: Vaspitači i medicinske sestre predlagali da se nova deca upisuju

Marijana Popov, direktorka Predškolske ustanove “Radosno detinjstvo” Novi Sad, ističe da je zakonski normativ premašen minimalno, za 6 posto, te da su mnogi vaspitači i medicinske sestre sami zvali Centar socijalne zaštite kako bi predložili da se kod njih upiše još neko novo dete s obzirom na malu prisutnost koja postoji. U tom periodu članovi sindikata se nijednom nisu oglasili i nisu se obraćali ustanovi. Ona je istakla da svi zaposleni imaju mogućnost da uvek provere procenat prisutnosti dece u grupama jer se ta statistika kontinuirano vodi

-Mnogo roditelja nam se obraća da ima potrebu za vrtićem. A znate da je stara priča kako imamo mesta koja se čuvaju, a deca ne dolaze, a pripremili smo izveštaj o deci koja “čuvaju mesta” i došli do saznanja da prethodnih godina broj dece na tom izveštaju nije premašivao 800. A u ovogodišnjem izveštaju, naravno da ima i do pandemije, prikazalo se da 3.500 dece ne pohađa vrtić. To je veliki broj dece koji ne dolazi. U septembru smo od naših kapaciteta smo bili popunjeni 55 posto, u oktobru 49 posto, a u novembru 50 posto. Sa upisom smo smanjili listu čekanja, utvrdili smo i onu decu koja su upisanma u privatne vrtiće i ne računamo ih na našoj listi i primali decu koja nisu bila do sada primljena kod nas i koja su imala saglasnost vaspitača- istakla je Popov.

U Predškolskoj ustanovi “Radosno detinjstvo” trenutno ima upisanih 17.060 dece u 709 grupa. Popov naglašava da su početkom septembra postojale 683 radne grupe a od oktobra, kada se otvorio vrtić “Krcko Oraščić” u Orahovoj ulici, otvoreno je 14 grupa.

-Pre konkursa smo udovoljili roditeljima na zahteve za premeštaj a za ostalo smo raspisivali slobodna mesta za decu. Pošto u tom trenutku nismo imali dovoljno dece, njih smo upisivali naknadno- istakla je ona.

Normativ ustanove je trenutno premašen za 6 posto, s tim da su u ovom broju i deca koja su primljena na takozvanu saglasnost vaspitača, reči su direktorke.

Svi zaposleni, pa i zaposleni koji su u ovom sindikatu, imaju mogućnost da uvek provere procenat prisutnosti dece u ovim grupama jer mi tu statistiku vodimo-

-To znači da kada konkursom primimo decu, primimo onih 20 posto koje tražimo od osnivača po zakonskim regulativama. Ako vaspitači žele da prime neko dete koje nije primljeno mi im to i omogućimo. Tu ih nikada ne zaustavljamo. Tu su i vaspitači iz ovog sindikata davali saglasnosti za decu kako bismo povećali broj upisane dece- objasnila je Popov i dodala da su deca koja su upisivana u “proteklih nekoliko dana” zapravo upisivana u protekla dva meseca i o tom upisivanju te dece postojalo je obaveštenje neposrednih saradnika i svih zaposlenih da se vidi gde postoji mogućnost upisa dece na osnovu prisutnosti.

Popov napominje da je prisutnost sada mala i to najviše u jaslenim grupama, te da je tu i najviše upisane dece.

-Mnogi vaspitači i medicinske sestre su sami zvali Centar socijalne zaštite da predlože da se kod njih upiše još neko novo dete s obzirom na malu prisutnost koja postoji. U tom periodu, dok smo sve to radili, članovi ovog sindikata se nijednom nisu oglasili i nisu se obraćali ustanovi. Svi zaposleni, pa i zaposleni koji su u ovom sindikatu, imaju mogućnost da uvek provere procenat prisutnosti dece u ovim grupama jer mi tu statistiku vodimo- kazala je za naš portal direktorka.

Kako bi ustanova izašla u susret roditeljima i upisala veći broj dece, a na taj način smanjila listu čekanja upisala je i decu koja će godinu dana napuniti u martu i aprilu 2022. godine. Ta deca su upisana i neće se pojavljivati sve do marta i aprila sledeće godine.

U izveštaju se prikazalo da 3.500 dece ne pohađa vrtić

-Informacija, koja je isto išla prema svim zaposlenima, je i da ćemo taj broj dece koji smo upisali sada umanjiti broj dece za upis sledeće godine. Kao i svake godine pre samog raspisivanja konkursa radimo interne premeštaje i raseljavamo decu u obližnje vertiće po potrebi roditelja i same ustanove ako nemamo dovoljno kapaciteta u određenim vrtićima. Na taj način se uvek približavamo zakonskoj regulativi- rekla je sagovornica.

U tih 6 posto je najviše dece upisane u jaslene grupe, koja još nekoliko meseci neće krenuti u vrtiće.

-Mnogo roditelja nam se obraća da ima potrebu za vrtićem. A znate da je stara priča kako imamo mesta koja se čuvaju, a deca ne dolaze. Pripremili smo izveštaj o deci koja “čuvaju mesta” i došli do saznanja da prethodnih godina broj dece na tom izveštaju nije premašivao 800. A u ovogodišnjem izveštaju, naravno je da je tu i do pandemije, prikazalo se da 3.500 dece ne pohađa vrtić. To je veliki broj dece koji ne dolazi. U septembru smo od naših kapaciteta bili popunjeni 55 posto, u oktobru 49 posto, a u novembru 50 posto. Sa upisom smo smanjili listu čekanja, utvrdili smo i onu decu koja su upisana u privatne vrtiće i ne računamo ih na našoj listi. Primali decu koja nisu bila do sada primljena kod nas i koja su imala saglasnost vaspitača- pojasnila je Popov.

Sledeće godine neće biti liste čekanja, završavaju se tri vrtića

Ona se dotakla i toga da Grad kao osnivač i gradonačelnik uvek svesni činjenice da se zakonsko definisanje regulative mora obezbediti, kao i uslovi za rad. Konstantno se grade novi vrtići, a od jeseni se očekuje rad dva nova vrtića, na Sajlovu i Veternicu, dok je treći na Adicama, te se očekuje i rekonstrukcija objekta u Kovilju. To sve ukazuje da se radi na poboljšanju uslova zaposlenih i boljitka sve dece.

Podsećamo, u Novom Sadu je upisan rekordan broj dece u istoriji Novog Sada, čak 17.060 dece. Ustanova “Radosno detinjstvo” trenutno broji 73 vrtića na teritoriji Novog Sada. U 41 vrtiću trenutno ne postoji lista čekanja.

