SRPSKA ATINA TRASIRALA PUT USPEHA KROZ DECENIJU FINANSIJSKE STABILNOSTI: Budžet NS za 2022. duplo veći nego u vreme demokrata

Budžet Novog Sada za narednu godinu je duplo veći nego u vreme Demokratske stranke, a raste i kreditni rejting grada

Ovakom bi, kada se podvuče crta nakon gotovo desetogodišnjeg vođenja vojvođanske prestonice, mogao da se sumira rezultat rada gradonačelnika Srpske Atine i njegovog tima.

Prvi čovek Novog Sada Miloš Vučević na završnoj konferencijii u utorak prezentovao relevantne podatke u vezi sa budžetom grada u tekućoj i narednoj godini, istakavši da je budžet za 2022. godinu za 122 procenta veći u odnosu na period pre 10 godina.

-Sa ponosom i radošću, punog srca mogu da objavim da imamo najveći budžet za 2022. u iznosu od preko 35,8 milijardi dinara. To je fantastičan budžet i nešto što nikada ranije nismo imali, kao i što nam svi drugi parametri takođe govore da možemo da budemo optimisti. Budžet je kao i prethodnih 9 godina racionalno koncipiran, socijalno odgovoran i ima snagu razvojne komponente. Posebno sam ponosan i zahvalan svim Novosađanima, jer je ovo pobeda grada i građana da imamo rast budžeta u godini kada se dve godine borimo sa korona virusom – istakao je prvi čovek Novog Sada Miloš Vućević.

Ekspanzija investicija koje se nižu jedna za drugom

Promena ekonomske politike, sprovođenje reformi, dolazak novih investicija, ulaganje u infrastrukturu doveli su do otvaranja novih radnih mesta i povećanja plata, a samim tim i većih mogućnosti za građane Srbije. Takođe, uz sve to poslednjih 10 godina Novi Sad se isprofilisao kao regionalni IT centar, kao grad budućnosti, grad najnaprednijih, najsofisticiranijih, najmodernijih tehnologija, centar gejming i IT industrije”.

Trend rasta od 2012. do 2022. godine očigledan je, a to se posebno odnosi na ekspanziju na polju investicija i drugih ekonomsko-socijalnih komponenti.

Ukupno 29 investicija ukupne vrednosti 370 miliona evra

Od 2012. do danas u Novom Sadu imamo 29 investicija ukupne vrednosti oko 370 miliona evra i 11.500 novih radnih mesta. A kompanije “Nidek” i “Kontinental” najavljuju i hiljade novih radnih pozicija. Procena je da će samo investicija “Kontinentala” povećati BDP Srbije za preko dva odsto!

Spisak svetskih kompanija koje posluju u Novom Sadu podugačak je. Osim pomenutih – Japanskog “Nideka” (vrednost investicije 100 miina evra) i nemačkog “Kontinentala” (vrednost dve investicije 140 miliona evra) u vojvođanskoj prestonic posuju i švajcarski “Beri Kalebo”, izvozno orijentisan, a fabrika čokolade, franskuski “Šnajder Elektrik” koji zapošljava preko 1.000 radnika, multinaconalna kompanija APTIV koja upošljava 600 radnika, američka kompanija LIR.

Rekordno smanjenje nezaposlenosti – čak 54 odsto

Pojačana privredna aktivnost na području Grada Novog Sada beleži kontinurani rast od 2012. godine pa do danas što je doprinelo otvaranju novih radnih mesta, odnosno povećanju zaposlenosti, što je posledično dovelo do povećanja ukupnih prihoda i primanja grada, a time i obima budžeta.

Ako pogledamo podatke, broj nezaposlenih u Novom Sadu od 2012. do 2019. godine, pao je sa 29,8 na 13,9 hiljada, što predstavlja pad za 54 odsto. Kreditni rejting grada raste i sve to dovelo je do toga da u Srpsku Atinu pristižu najveća svetska imena sa intenzivnim investicijama.

Kada je reč o kapitalnim rashodima, koji najbolje potvrđuju snagu jednog grada i koliko je spreman da investira, primera radi, 2012. budžet je u tu svrhu iznosio skromne 4 milijarde 342 miliona dinara, a za 2022. godinu iznosi 13 milijardi 716 miliona dinara, što je u procentima uvećanje od 215%.

Crnobarac: Investicije uz očuvanje novosadskog duha i tradicije

Igor Crnobarac, zamenik odborničke grupe SNS za NS Uživo ističe da usvojeni budžet grada Novog Sada za naprednu godinu je dvostruko veći od onog koji je gradonačelnik Vučević je pre svega razvojan i socijalno odgovoran.

– On je koncipiran na racionalan i konzervativan način. Novi Sad je postao privredni bun za mnoge strane investitore kako sa istoka tako i sa zapada koji imaju mogućnost da dobiju visoko obrazovanu radnu snagu upravo zbog stabilne političke ali i finansijske situacije. Jako je vađna i strateška pozicija grada, blizina autoputa, dva koridora ali i Dunava koji je iskorišćen na najbolji mogući način – naglasio je Crnobarac i dodao da Grad Novi Sad za kapitalne projekte izdvojio preko 13 milijardi dinara.

– To znači da brojne investicije u infrastukturu, što znači da se Grad menja ali uz puno očuvanje novosadskog duga i tradicije. Ostvarena je velika participacija i planiranje budzeta tako što su imali pravo putem on line platforme Tvoj grad predlađe projekte koji su za njih od najvećeg interesa.

CRNO NA BELO

Evo šta kažu brojke

STOPA NEZAPOSLENOSTI

– 26%

– 11%

MINIMALNA NEZAPOSLENOST

– 12.000

– 300 evra

PROSEČNA ZARADA

– 47.853 dinara

– 73.098 dinara

KREDITNA ZADUŽENOST GRADA

Decembar 2012. – 29 miliona evra

Novembar 2021. -17 miliona evra (stanje duga smanjeno za 41,37%)

