Vučević: Vrednost investicije iznosila je 96 miliona dinara, završena je za manje od šest meseci

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je Ulicu Đorđa Magaraševića u kojoj su okončani radovi na rekonstrukciji i izgradnji saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u ukupnoj dužini od 381 metar.

- Za manje od šest meseci, završena je kompletna rekonstrukcija Ulice Đorđa Magaraševića. To je ulica koja je meni dobro poznata, s obzirom na to da sam veliki deo života proveo u susednoj, Ulici cara Dušana. Oduvek je bila poznata kao jedna od slabo osvetljenih ulica u ovom delu Adamovićevog naselja, a samim tim je važila i za prilično nebezbednu. Sada je celom dužinom rekonstruisan kolovoz, kao i pešačke staze, a građani su dobili i nov parking prostor i led rasvetu, čime je ulica dobila novo, moderno ruho. Počeli su radovi i u susednim ulicama, a predstoji nam još rešavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih za otkup dve kuće. To su radovi koje izvodimo sa Pokrajinom, i čijom realizacijom će biti rasterećen pritisak koji trpi Ulica cara Dušana. Nastavljamo da stvaramo bolji ambijent za ljude koji žive i rade u ovom delu grada, kao i za one najmlađe, jer upravo na Adamovićevom naselju ulažemo u izgradnju fiskulturne sale OŠ „Vasa Stajić“, kao i u proširenje Srednje medicinske škole „7. april“ - rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i napomenuo da je vrednost investicije u Ulici Đorđa Magaraševića iznosila 96 miliona dinara.

Izvođač radova „Put- Invest“ radove je započeo u julu tekuće godine i okončao ih u predviđenom roku. Pored saobraćajnih površina, rekonstruisano je i 14 parking mesta, uređene su pešačke staze sa obe strane ulice, rekonstruisana je vodovodna i kanalizaciona mreža i postavljeno 19 stubova javnog osvetljenja.

Novi Sad, 23. decembar 2021. godine