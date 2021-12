Kreće izgradnja muzeja posvećenog Đorđu Balaševiću, Grad će biti vlasnik

Vučević je, gostujući u emisiji "Grad i mi" Radio-televizije Vojvodine, rekao da to neće biti klasičan muzej, već više kao atelje Đorđa Balaševića.

On objašnjava da je na međunarodnom konkursu pobedio jedan slovenački arhitektonski biro, koji je projekat zamislio kao raspakovanu kutiju od poklona, koja treba da simboliše Đoletov poklon Gradu i obrnuto.

Vučević ističe da će muzej u različitim delovima imati različite namene.

"Po planskim dokumentima, taj atelje će biti u Univerzitetskom parku, jer tu nemamo nerešene imovinsko-pravne odnose. Čekaju nas razgovori sa Pokrajinom i Univerzitetom, koji su vlasnici placa. Radi se o minimalnoj površini objekta, radi očuvanju zelenila. Grad će da finansira ceo projekat, bićemo vlasnici tog muzeja, a upravljaćemo njime zajedno sa Fondacijom Balašević", navodi on.

Vučević dodaje i da nakon razgovora sa premijerkom Anom Brnabić postoji načelna spremnost da u projektu učestvuje i Republika Srbija.

"Ne mogu da obećam kada će sve da bude završeno, ali znam da nas čeka mnogo posla tokom cele 2022. godine, jer to sve ne može da bude urađeno preko noći", zaključuje on.

Vučević je rekao da je sa Pokrajinskom vladom napravljen dogovor o strateškom investiranju u Almaški kraj na Podbari, kroz rekonstrukciju, ulaganje i obnovu.

"Ovo je sada obaveza Grada i Pokrajine, bez obzira na to ko je na vlasti, da se mora investirati u Almaški kraj. Neće biti više asfalta, vratićemo kaldrmu i stare obrise ulica", kaže on.

Govoreći o pešačko-biciklističkom mostu na stubovima starog mosta Franca Jozefa na keju, Vučević je rekao da je Grad raspisao međunarodni konkurs i da je sada u toku javni poziv za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju, a onda i samu izgradnju.

"Spojićemo Kej žrtava racije sa Petrovardinskom tvrđavom i napravićemo vertikalnu vezu uz pomoć panoramskog lifta. U sklopu projekta je i restauracija stare pivnice u podnožju tvrđave, zatim očuvanje i obnova pojedinih ulica u Podgrađu, a onda i ojačanje bedema keja i sa jedne i sa druge strane Dunava", objašnjava on.

Vučević kaže da je u planu i tranzitni mostu kod Termoelektrane-toplane Novi Sad, koji će biti deo Fruškogorskog koridora, i ističe da se sa ovim mostovima stvaraju uslovi za konačno zatvaranje saobraćaja u Podgrađu tvrđave.

"Ovo će nas "naterati" da još više ulažemo u Petrovaradinsku tvrđavu, da se savesnije ophodimo prema njoj", napominje on.

Kada je u pitanju novi most u produžetku Bulevara Evrope, Vučević kaže da je urađeno idejno rešenje koje će se razrađivati kroz finalni projekat.

"Nas očekuje zaključenje komercijalnog ugovora između Republike Srbije i kineskog partnera, pa onda i rešavanje imovinsko-pravnih pitanja. Koridori Srbije su već krenuli sa eksproprijacijom na sremskoj strani, a mnogo veća, teža i skuplja će biti eksproprijacija na bačkoj strani", smatra on.

Vučević kaže da konačno rešenje neće mnogo odstupati od idejnog, te da će to biti most sa tri simetrična pilona i sa manjim brojem stubova u koritu Dunava.

"Obe strane imaju i biciklističku i pešačku stazu, a po prvi put ćemo imati mosta sa više ulaznih i izlaznih pravaca. Sa bačke strane grada će postojati tri tačke iz tri ulice iz kojih ćete moći da se popnete na most ili da siđete sa njega", objašnjava on.

Gradonačelnik podseća da je ovaj most bio predviđen po Generalnom urbanističkom planu grada iz 1963. godine, kao deo zapadne obilaznice oko Novog Sada i da će on biti veza Fruškogorskog koridora sa autoputem E-75.

Komentarišući gužve poslednjih dana na novosadskim ulicama, Vučević je rekao da je grad evidentno puniji i da to može da se vidi po stranim tablicama na ulicama, kao i po jezicima koji se govore na našim ulicama.

"Uvek ima nervoze u saobraćaju kada su gužve, ali to je snaga grada. Imamo zatvorenu Kisačku ulicu zbog brze pruge, pa onda je zatvoren Varadinski most i petrovaradinsko Podgrađe zbog spektakla koji je sutra uveče. Moramo da razumemo da je naš grad narastao i ojačao. To više nije grad sa 150.000 stanovnika, nego grada sa skoro pola miliona stanovnika, računajući i ljudi koji svakodnevno u njega dolaze. Sve je veći stepen motorizacije i oseti se ekonomska snaga grada", ističe on.

Uz četvrti most koji će rasteretiti saobraćaj, obilaznicu oko Petrovaradina i most ka Fruškogorskom koridoru, koji će rasteretiti grad od teškog teretnog saobraćaja, Vučević ne očekuje da će biti manje gužve u Novom Sadu naredne godine.

"Mi samo možemo da pravimo nove puteve i mostove, da olakšamo protok saobraćaja. Moraćemo da se prebacujemo na alternativna prevozna sredstva, pre svega biciklove, i ja bih voleo da Novi Sad postane srpski Amsterdam. Po nekim procenama Novosadske biciklističke inicijative, u gradu ima preko 40.000 biciklista", ističe on.

Emisiju "Grad i mi" u kojoj je gost bio gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević možete pogledati ovde.

Grad Novi Sad