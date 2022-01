Vučević: Ovo je treći vrtić u Veterniku, a gradimo nove i na Sajlovu i Adicama

Radovi na izgradnji novog objekta PU ''Radosno detinjstvo'' u Veterniku, koji su počeli u avgustu prošle godine, odvijaju se i brže od planirane dinamike, te će, ukoliko vremenske prilike posluže, posao biti završen početkom maja 2022. godine. To je rekao gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević koji je danas obišao radove i zahvalio se radnicima na svim gradilištima koji su aktivni i tokom praznika kako bi na vreme bili završeni bitni objekti za razvoj grada.

- Kao što se može videti u ovoj sobi u prizemlju koja je namenjena za jaslene grupe, vrtić se gradi po najvišim standardima. Prvi put dvorište će biti natkriveno da deca uvek mogu da ga koriste. Ovde će moći da bude upisano 250 dece u 10 grupa, četiri jaslene i šest grupa za one malo starije. Vrednost ove investicije je 300 miliona dinara. PU ''Radosno detinjstvo'' kreće sa nabavkom opreme, pa će opremanje teći sinhronizovano sa građevinskim radovima. Ovo je treći vrtić u Veterniku, a gradimo nove i na Sajlovu i Adicama. Budžetom za 2022. godinu predvideli smo i sredstva za izgradnju vrtića na uglu ulica Miše Dimitrijevića i Kola srpskih sestara, na mestu gde je nekad bila policijska stanica, tako da nisu bili u pravu neodgovorni ljudi koji su govorili da će tu graditi neki privatni investitor kojem Grad izlazi u susret. Na prvom mestu Grada Novog Sada je uvek interes Novosađana – istakao je gradonačelnik Vučević.

Kako je izjavio, ove godine upisano je rekordnih 17000 dece u vrtiće, a Predškolska ustanova finansijski odgovorno posluje.

- Porasle su plate vaspitačicama za 50 posto u odnosu na njihove zarade u trenutku kad sam postao gradonačelnik, a tada je i dug ''Radosnog detinjstva'' bio milijardu dinara. Danas su vrtići besplatni za sve, grade se novi objekti, a to je pokazatelj snage privrede i to je pobeda Novosađana. Mnogo ulažemo u obrazovni sistem. Pred nama je velika investicija izgradnje potpuno nove škole u naselju Jugovićevo, proširujemo kapacitete vrtića u Kovilju u šta ulažemo 120 miliona dinara, završavamo proširenje OŠ ''Ivan Gundulić, Medicinske škole, škole ''Vasa Stajić'', Gimnazije ''Laza Kostić'', škole ''Desanka Maksimović'' u Futogu. Imamo snažnu podršku Pokrajinske vlade da se završi projekat nove škole ''Miloš Crnjanski'' na Satelitu, koja je u veoma lošem stanju. Svi ti projekti su prilika da se angažuju građevinci i to pozitivno utiče na BDP i na gradskom i na državnom nivou – zaključio je gradonačelnik Vučević.

