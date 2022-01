OMIKRON NAPRAVIO KURCŠLUS I NA NEBU! Srpski glumac upozorava na NEVIĐENU DRAMU koja se odvija u Njujorku: Džabe PAKUJEMO KOFERE

Avio-kompanije širom sveta nastavile su da otkazuju letove tokom božićnog vikenda zbog manjka osoblja koje je zaraženo korona virusom, ali i zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

- Refundacija samih avio-karata se vrši po šablonu. Ukoliko avio-kompanija otkaže let pravi se zahtev za refundaciju. Čim kompanija odobri, a uglavnom se odobrava u punom iznosu, sav novac se vraća klijentu ili se koristi kao neka vrsta kredita za neku drugu avionsku kartu - rekao je avio-agent Igor Vranješević.

Procedura da refundaciju nije komplikovana, a razlikuje se u odnosu na to da li let otkazuje putnik ili avio-kompanija.

- Standardna procedura za refundaciju, ukoliko se let otkazuje voljom putnika, traje otprilike do mesec dana. U ovim slučajevima rok za proceduru je odmah zato što mora brzo da se reaguje - rekao je Vranješević.

Na dva načina se može vršiti refundacija - vraćanjem novca ili nekom drugom kartom.

- Ukoliko dobijemo odobrenje od avio-kompanije to se radi odmah. Prvo pokušamo da zamenimo kartu za neku novu. Ukoliko ista karta ne može da se menja vršimo novčanu refundaciju - objasnio je Vranješević.

Situacija na Aerodromu "Nikola Tesla" je stabilna.

- Ovo se ne odnosi na poletanje sa Beogradskog aerodroma. Imamo veoma stabilno vreme već nedeljama. Tu imamo stabilnu situaciju. Amerika je trenutno ugrožena i to pre svega zbog vremenskih uslova. Velika je oluja iznad Vašingtona i Njujorka - rekao je Vranješević.

Ipak, omikron soj je napravio veliki problem.

- Omikron je varijanta ovog virusa koji se najbrže širi. Nije toliko uticao na smanjenje broja letova. Imamo nekih 20 do 30 odsto smanjenja, ali samo za decembar i januar i to samo kod avio-kompanija koje su osetljivije. Te kompanije obaveštavaju da imaju pad rezervacija - kaže Petar Vojinović sa portala Tango Six.

U zimskom periodu se prema njegovim rečima svakako manje putuje.

- Zimski perod je najslabiji period kada se leti, sem kada su praznici, najmanje se leti zimi - objasnio je Vojinović.

Situacija u Americi je loša i to pogotovo sa omikron sojem korona virusa.

- U Americi su trenutno rekordni brojevi. Imamo za 24 sata milion novozaraženih. To nikada nije bilo - kaže glumac i dopisnik iz Njujorka Dejan Jelača koji je naglasio da SAD beleže sve više hospitalizacija zbog korone, ali i sve više smrtnih slučajeva.

Jelača naglašava se treba čuvati i pored toga što se priča da je omikron soj slabiji.

- Pričaju da omikron nije toliko opasan, ali pozivam ljude da i te kako vode računa. I dalje ljudi umiru. U Njujorku je vakcinisano više od 80% stanovništva. Samo juče sam čuo da je četvoro-petoro mojih prijatelja zaraženo - kaže glumac.

I Jelača je jedan od onih putnika kojima je let otkazan.

- Planirao sam let, koferi su bili spakovani, ali sve je otkazano. Za Srpsku novu godinu, ako sve bude dobro, dolazim. Čak su nam i snimanje jedne serije otkazali zbog omikrona - rekao je Jelača.

