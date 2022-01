Vučević: Videli ste potpunu političku zloupotrebu suštine javne prezentacije, došli su ljudi koji pojma nemaju o urbanizmu

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prokomentarisao je jučerašnju prvu javnu prezentaciju Generalnog urbanističkog plana za grad Novi Sad, gde je pokušalo da se dođe do sukoba, ne samo mišljenja, između stručnjaka “Urbanizma” i građana okupljenih u opozicione stranke i udruženja.

-Veoma sam ponosan na činjenicu da je bila takva rasprava o strateškom urbanističkom dokumentu za grad Novi Sad. To nikada nije bilo i ko kaže neka vam pruži jedan dokaz da je bila takva javna rasprava. Imaćemo još dva puta to, a ja vas pitam kada je to bilo tako- rekao je Vučević.

On je dodao da se GUP ne krije, da je to odličan urbanistički plan, a da su javne prezentaciju tu da se na njima čuje još neka dobra argumentovana primedba.

-Posebno sam zadovoljan što su pale maske jer ste videli potpunu političku zloupotrebu suštine javne prezentacije. Došli su ljudi koji pojma nemaju o urbanizmu, došao profesor marksizma, onaj koji se dan ranije tukao u centru grada, Miran Pogačar i njegova ekipa. Četiri sata su mogli da kažu šta hoće. I jedino je problematično brodogradilište. Ništa ih ne interesuje, ni zelene površine, ni Kamenička ada, ni Šodroš, ni centralni prečistač, samo brodogradilište i Galens. I to je dobro jer su maske pale da se vidi da je to čita politizacija bez bilo kakve stručne argumentacije- naglasio je gradonačelnik.

Vučević je rekao i još da se nada da će i drugi građani imati priliku da učestvuju u raspravi, a ne samo politički aktivisti.

-Mi pričamo o novim eko naseljima, kao što postoje u Beču, ali to njih ne interesuje. Nije tema, neće da pričaju o tome. Najbolji komentar koji je bio upućen Miladinoviću je da su udavili sa prezentacijom i da se vrate na temu brodogradilišta. Više nisu šišarke tema na brodogradilištu. Nijednu fabriku nisu doveli u Novi Sad i dobro je da građani mogu da čuju i vide rasprave gde oni vrište a mi argumentovano izađemo- obrazložio je prvi čovek Novog Sada.