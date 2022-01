VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Referendumski krah opozicije

Bi referendum i bi još jedan krah onih koji su manipulacijom želeli da dođu do nekakvog rezultata. Oni koji tvrde da su unutar opozicije najjača snaga nisu čak ni smeli da se izjasne za koju su referendumsku opciju, već su kalkulisali. No, onaj deo opozicije koji je pokušao da predstavi javnosti kako je opcija NE isključivo opcija protiv Aleksandra Vučića doživeo je totalni fijasko. Najpre, jer je DA ubedljivo pobedilo, i to je činjenica koja se meni kao nekom ko je srcem i dušom uz Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku nimalo ne dopada. Pod dva, daleko veći broj pristalica SNS je glasao za NE nego što je NE dobilo podršku od opozicionih glasača. To odgovorno tvrdim i baš zbog toga mogu samo da konstatujem da uz svu moguću kampanju koju su opozicione političke opcije vodile nisu uspele da motivišu neki veći broj ljudi da ih posluša. Uostalom, izlaznost od 30 odsto gde 61 odsto od izašlih glasa DA kao sigurni glasači SNS i u kojoj od 39 odsto onih koji su bili za NE bar je dve trećine onih koji su za SNS jasno ukazuje kolika je snaga opozicije. Više je moja malenkost sa stavom da će glasati NE ubedila pristalica SNS da izađu na referendum i zaokruže NE - mada mi to nije bio cilj, jer ja nikog nisam pozivao kako da glasa već sam samo iznosio svoj stav - nego što je to cela opozicija učinila. Praktično, referendum se pretvorio u pravi festival demokratije članstva SNS koje je glasalo po svojoj sopstvenoj savesti. Zato je ovaj rezultat suštinski krah za opoziciju, dok je SNS, pored toga što je pobedio njen zvanični stav da se zaokruži DA, dobila i oreol vrhunski demokratske opcije u kojoj postoji debata i sučeljavanje mišljenja, što do sada nikada nismo imali.

Posle bitke lako je biti general, ali danas kada preispitujem svoju odluku, priznajem da bih sve isto ponovio, s tim što bih zaista na svakom mestu isticao da to moje NE nema niko pravo da zloupotrebi u svoje političke ciljeve. Opozicija je izjašnjavanje o jednom izuzetno važnom državnom pitanju pokušala da svede na čisto politikantstvo u borbi protiv Aleksandra Vučića, dok je moj motiv, kao i motiv svakog člana SNS koji je glasao za NE na ovom referendumu, bio iskreno ubeđenje da ponuđeno rešenje nije dobro. Zato, izbori 3. aprila su odsudna bitka za Srbiju. Ovo je ujedno i poruka svim ljudima u SNS, posebno onim koji su zbog mog stava izašli i zaokružili NE. Nikada složniji moramo da budemo u nastupajućoj kampanji. Baš sve ovo što se dešava posle referenduma i ovakvo skandalozno manipulisanje rezultatom koje je NE osvojilo, jer ponavljam da odgovorno tvrdim da je unutar tog NE bar dve trećine pristalica i članova SNS, jasan nam je znak da se pojedini uveliko spremaju za razne scenarije kako bi nasilno rušili vlast i na istu pokušali nasiljem da dođu. Nikad jačim aktivizmom u kampanji to se mora sprečiti. Srbija pod Aleksandrom Vučićem je doživela ekonomski procvat, otvaraju nam se fabrike, grade se putevi, ljudi rade i imaju sigurne plate, imamo izuzetnu finansijsku stabilnost, u međunarodnim odnosima Srbija maestralno balansira između Istoka i Zapada, postali smo apsolutni lider u regionu u svakom pogledu. Učinimo sve da ove koji su bez osnova poleteli uvis misleći da su nešto uradili na referendumu kiteći se glasačima SNS koji su bili za NE da postavimo na pravo mesto.