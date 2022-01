KURIROVOM JUTJUB KANALU NAGRADA "SREBRNO DUGME" ZA 100.000 PRETPLATNIKA Hvala vam na poverenju!

Pored štampanog i onlajn izdanja Kurira i Kurir televizije, sve veći broj ljudi prati Kurir na društvenim mrežama. Kurirov jutjub kanal dobio je nagradu “Srebrno dugme” za 100.000 pretplatnika. Ovo priznanje potvrđuje činjenicu da je Kurirov sadržaj sve kvalitetniji i da publika to prepoznaje.

"Naš put do prvih 100.000 pretplatnika nije bio lak. Godinama unazad ulažemo mnogo rada i truda kako bismo postali prvi izbor građana Srbije, bilo da je reč o informisanju ili zabavi. Od kada smo pokrenuli Kurir televiziju, imamo mnogo originalnog i raznovrsnog sadržaja na jutjubu, tako da očekujemo da ćemo brzo stići i do cifre od 200.000 pratilaca,” izjavio je Aleksandar Krunić i dodao: “Ova nagrada nam je važna jer potvrđuje da smo na dobrom putu, da se konstantan rad na unapređenju sadržaja isplatio i što je najvažnije, da se publici sviđa to što radimo. Publika je ta koja odlučuje, a činjenica da je 100.000 ljudi izabralo da prati nas, veliko je priznanje i motivacija za dalji rad. Zahvalni smo svima i obećavamo da ćemo nastaviti da plasiramo sadržaje koje volite,” objasnio je Aleksandar Krunić, program i performans menadžer za digitalne kanale u kompaniji Adria Media Group.