SVAKO IZ PRVOG PRSTENA SPREMAN DA PRIMI METAK ZA VUČIĆA: Starović upozorava da bi atentat na predsednika destabilizovao ceo region

Nemanja Starović, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova i Zoran Milosavljević sa Instituta za bezbednost istakli su da motivi za likvidaciju predsednika Srbije nisu jednoznačni i da mnoge službe imaju udela u tome.

- Motiv je nešto do čega treba doći. Motivi svakako nisu jednoznačni, mi imamo jedan od najozbiljnijih kriminalnih klanova, pa se jedan deo motiva upravo u tome i nalazi. Znamo za tone kokaina koje su uspešno presretnute i zaplenjene kod nas - istakao je Starović u jutarnjem programu Kurir televizije.

Starović je naglasio da bi atentat izazvao destabilizaciju celog regiona.

- Sigurno je da postoje određene političke motivacije. Ne mislim konkretno tu na unutrašnju političku scenu. Aleksandar Vučić je političar najvećeg mogućeg profila i sa najvećim kapacitetima. Siguran sam da bi njegova likvidacija imala ozbiljne reperkusije i to ne samo na unutrašnjem već i na regionalnom planu. Veoma su to ozbiljne stvari i ne smemo na bilo koji način da je bagatelišemo i siguran sam da će se na koncu otkriti svi akteri u svojoj motivaciji, od one kriminalne do političke dimenzije, koja nesumnjivo postoji - istakao je državni sekretar.

Milosavljević je naveo da je važno pročešljati institucije Republike Srbije jer je neko odatle morao da proda kretanje predsednika.

- Mnogi su pogođeni manjkom tržišta ovde. Tu su milioni u pitanju. Treba da se potencira koji su to političari. Pominje se ime Đukanovića, ali i još neka imena. Sada treba to zapisati da ostane pisani trag. Hvala Bogu što se ovo desilo i što su određene službe dale informaciju jer su shvatile da ako se to dogodi doći će do destabilizacije celog regiona. Ne može jedan kriminalac da organizuje to bez državnih službi - kaže Milosavljević.

Stručnjak navodi da organizatori atentata gotovo izvesno iza svega stoje strane službe.

- Sledeća faza su krtice. Nisu samo štek stanovi. U institucijama Republike Srbije neko mora da proda kretnju predsednika. Organizatori ne mogu da rade spolja već moraju da rade iznutra. Nije lako uraditi atentat na predsednika države. Ima mnogo tih stranih službi i tu moramo da budemo oprezni. Pokušali su da uvezu legalnim putem pušku iz Češke u delovima - kaže Milosavljević.

Najvažnije je da se spreči ulazak oružja i atentatora, saglasni su obojica.

- Ja sam uveren da u prvom prstenu zaštite oko predsednika ima samo profesionalaca koji su spremni da prime metak za njega. Ali treba prečešljati ostale. Svaki atak na predsednika predstavlja atak na našu državu - navodi Starović.

Milosavljević, sa druge strane, ističe da su i određeni opozicioni političari imali informacije o planiranom atentatu, ali su pokazali da im nije važan narod već samo njihova politika.

- Samo Saša Janković se oglasio, zašto se nisu oglasili drugi, da li su i oni određene informacije dobijali preko svojih satelita. Ovde su pokazali da im nije bitna država i narod već politika. Naše institucije znaju. To je pitanje da li će one izaći. Ono što je skriveno, informacija je došla od jedne članice EU, a zašto nije od više? Jer se vodi rat tajnh obaveštajnih službi. Ide se na destabilizaciju Srbije - kaže Milosavljević.

Crna Gora je reagovala diplomatski na informaciju o atentatu, ali potrebni su mnogo ozbiljniji odgovori, ističu gositi jutarnjeg programa Kurir televizije.

- To je diplomatski odgovor. Za ovakvu situaciju treba da izađu sa mnogo ozbiljnijim odgovorima. Istraga mora da ide do kraja. Naša država je uvek bila prijateljska prema susedima, ali sada vidimo kako se susedi odnose prema nama - kaže Starović.

Državni sekretar veruje da nadležne službe neće dozvoliti da se Vučiću nešto dogodi.

- Poznajući način na koji funkcioniše predsednik Aleksandar Vučić, smatra da neće odustati od obilaska svog naroda, što će predstavljati poseban izazov za njegovo obezbeđenje, ali sam siguran da će oni to odraditi na vrhunskom nivou - kaže Starović.

