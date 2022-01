Vučević: Pamtiću je po sjajnom novinarskom umeću i ljubaznosti koje je imala za sve - i za istomišljenike i one koji to nisu

Potresao me je iznenadni odlazak Ksenije Vučić, te divne, pažljive žene i majke dvoje dece, Danila i Milice, koja su mi veoma draga. Pamtiću je po sjajnom novinarskom umeću i ljubaznosti koje je imala za sve - i za istomišljenike i one koji to nisu. Otišla je jedna dama, koja je imala toliko toga još da kaže. Želim da uputim iskreno saučešće njenim najbližim. Budite jaki. Počivaj u miru, Ksenija, neka ti je laka zemlja.

