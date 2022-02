SUDBINA IMOVINE BIVŠE JUGOSLAVIJE: Šta pripada Srbiji? Šta se prodaje? Država može da profitira ili su zamršeni statusi problem?

Od raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) prošlo je 30 godina, a imovina i privatna svojina koja je nekada pripadala tadašnjoj Srbiji i Crnoj Gori, BiH, Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji i Sloveniji i dalje je nerešena. Tu spadaju privredni subjekti, ambasade, rezidencije, stanovi u diplomatskim kvartovima širom sveta, odmarališta i druge nepokretnosti, ali i umetnička dela koja su sastavni deo nekretnina. Po raspadu Jugoslavije to je trebalo efikasno raspodeliti među nekadašnjim republikama, ali to nije bio slučaj do kraja. Otuda i danas nekretnine po svetu, a poslednje vesti su da naslednice SFRJ ulaze u prodaju dva objekta koje je u Njujorku koristila bivša zajednička država i bila je korišćena za stalnu misiju pri UN. Po svoj prilici, biće prodata za 50 miliona dolara.

Šta od toga pripada Srbiji? Kako se deli novac? Da li država od toga može da profitira ili joj zamršeni statusi stvaraju problem? I najvažnije pitanje: da li je propuštena šansa da se pitanje sukcesije reši na povoljniji način što se tiče svih aneksa?

Gosti Usijanja:

Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investicije

Ivan Simić, advokat

Dragomir Acović, jugoslovenski arhitekta i predsednik Krunskog veća

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig

Gledajte Usijanje večeras od 19.20 časova na Kurir televiziji!