PROČULA SE ANEGDOTA O PORFIRIJU! Patrijarh vozio auto pored stadiona PARTIZANA, pa na semaforu URADIO NEŠTO NESVAKIDAŠNJE

Patrijarh Porfirije je poslao poruku u susret poslednjoj nedelji pred vaskršnji post, putem Instagrama. To nama nije ništa ni novo ni iznenađujuđe jer smo ga uvek doživljavali kao nama svima bliskog i posvećenog, od prvog dana. Koliko je to bila namera od početka i briga o svojim ljudima, a koliko je to novi način komunikacije, koji je sve učestaliji.

foto: Kurir Televizija

O ovoj temi govorio je teolog i poverenik Hilandara za Srbiju.

- Okolnosti su se promenile. Bog je sve to dao i blagoslovio. Nije greh, nije pogrešno, da sveštenici, monasi, kaluđeri, pa i sam patrijarh koriste društvene mreže. Ali, je važno zarad dobra i poruke koja vodi na dobro. Ako društvene mreže koristimo zarad pornografije, zarad besmislenih rijalitija, kojih immamo koliko hoćete, onda nije na korist.

Teolog Miloš Stojković prokomentariosao je i pojavljivanje papa Franje na italijanskoj televiziji u tok šou.

foto: Kurir Televizija

- Ti ljudi koji učestvuju na tok šou emisijama imaju pravo na spasenje. Podsetiću vas da je devedesetih kada je počela poplava disko folka, diskoteka, imali smo vladiku Danila Krstića, episkopa budimljansok, koji je odlazio, gde je omladina u diskoteke i delio ikonice i sveta pisma. Nije otišao tamo da bi se provodio, već da bi okupljao pastvu svoju.

Teolog Miloš Stojković ističe da su svi naši patrijarsi čuvali veru na poseban i osoben način.

- Naši patrijarsi su čuvali veru na najbolji mogući način, ali u vremenu u kom su oni živeli i stasali na neki drugi način. Oni su tog starog kova. Sada u našoj crkvi imamo mnlade episkope, ono što sada radi patrijarh, biće sve više prisutno kod mladih episkopa.

foto: Kurir Televizija

A onda je voditelj Goran Anđelković ispričao jednu anegdotu u vezi sa patrijarhom Porfirijem.

- Kod stadiona Partizana vozio je, iznenadio sam se, Fiat 500 L, ja sam bio iza njega, a vozač pored je napravio selfi. Dakle, patrijarh Porfirije je otvorio prozor i drugi vozač je otvorio profor i napravli su selfi - rekao je voditelj Miloš.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:19 TEOLOG STOJKOVIĆ: Crkva je za uvođenje Zakona o šundu i kiču