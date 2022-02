Gradska vlast omogućila korišćenje sportsko rekreativnih centara i bazena BESPLATNO! EVO KAKO MOŽETE PREUZETI ULAZNICE

U Novom Sadu su završene rekonstrukcije i izgradnje nekoliko bazena na užem podrčju grada i okolnih opština, a sve građane je obradovala vest da će ulaz u sportsko-rekreativne centre biti potpuno besplatan. Na ovaj, ipak pomalo nesvakidašnji način, čelnici grada pokazali su izuzetnu brigu za svoje sugrađane, njihovo zdravlje, ali podstakli rekreativno bavljenje sportom.

Bazen “Sajmište” zvanično otvoren u januaru

Tako je sredinom januara Javno preduzeće “Sportski i poslovni centar Vojvodina” obavestilo javnost da je natkriveni veliki bazen Sportskog centra “Sajmište” zvanično otvoren. Bazen će tokom zimskog perioda koristiti novosadski plivački klubovi, dok će u letnjoj sezoni, kao i do sada, biti otvoren za građane.

Kako se preuzimaju ulaznice

Besplatan bazen u SPENS-u. Takođe, od 14. januara 2022. godine zatvoreni bazen SPENS-a stavlja se na raspolaganje stanovnicima Novog Sada i to potpuno besplatno. Građani će, u određenim terminima, moći potpuno besplatno da koriste bazen u SPENS-u, a akcija će trejeti sve do 30. aprila. Takođe, grad je pokazao i brigu zbog epidemiloške situacije i povećanog broja zaraženih od korona virusa. U skladu sa tim, doneta je odluka da maksimalan broj plivača na bazenu bude 200 po smeni. Raspored rada bazena Bazen u SPENS-u će raditi u određenim smenama, a raspored termina je sledeći: Radnim danom: – od 6:30 do 7:30h (program za poslovne ljude) – od 9:30 do 11h – od 11:30 do 13h – od 16:30 do 18h – od 19:30 do 21h Vikendom: – od 9 do 10:30h – od 11:30 do 13h – od 14 do 15:30h – od 16:30 do 18h – od 19 do 20:30h Kako besplatno na bazen? Da biste ušli besplatno na bazen SPENS-a, potrebno je da se neposredno pred odabrani termin pojavite na blagajni bazena. Tamo svaka osoba može da preuzme po jednu ulaznicu.

Plan vlasti za Novi Sad Prema planu, bazeni na SPENS-u, otvoreni i zatvoreni, koristiće svi građani, dok će bazen na Sajmištu biti namenje plivačkim klubovima, a tokom leta građanima. Bazen na Slanoj bari koristiće Vaterpolo kluba “Vojvodina” za treninge svojih igrača, ali će imati i nekoliko termina kada će biti dostupan svoim građanima. Pored ovih izuzetnih projekata koji će doprineti boljem kvalitetu života svih građana, ali i razvoju plivačkih sportova, Grad Novi Sad će započeti još jedan veliki projekat. Tokom 2022. godine počinje da se gradi kompleks bazena u Futogu, koji će biti namenjen građanima na korišćenje. Sve ovo svedoči o velikim promenama u gradu pod vođstvom akteulnih čelnika koji su pokazali izuzetnu brigu za zdravlje građana, dali doprinos razvoju sporta u Novom Sadu, ali i razumevanje za budžet svojih stanovnika koji će imati na rasploganju besplatno korišćenje bazena. Ovo je samo jedan u nizu projekata kojim se pokazala briga o svim stanovnicima Novog Sada, ali i ozbiljan na rad na poboljšanju uslova i životnog standarda u najvećem gradu Vojvodine.

Slobodanka Brankov: Prvi put od 1990. Godine novi raspored

Slobodanka Brankov, saradnik za odnose sa javnoscu JP ,,SPC Vojvodina, kaže da

,, Od 14. januara 2022. godine zatvoreni bazeni SPENS-a rade po prvi put ,od kada su poceli sa radom 1990. godine, prema novom rasporedu, koje je odobrila Uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada.

Svakodnevno na blagajni bazena, koja se nalazi ispred ulaza na bazene posetioci preuzimaju besplatne ulaznice. Pravilo da jedan posetilac uzima jednu ulaznicu. ima izuzetak ako odrasla osoba uzima ulaznicu za decu. U tom slučaju može da preuzme i više ulaznica.

Ulaznice se izdaju samo pre smene koja je na rasporedu. Ne može se unapred rezervisati tj. uzeti pre podne ulaznica za večernju smenu.

Ovo su najposećenije smene

Najposećenije smene su od 11.30, 16.30 i 19,30 radnim danom, kao i sve smene vikendom, kada se iskoriste sve ulaznice po smeni tj. 200 ulaznica. Prve dve smene radnim danom od 6.30 i 9.30 imaju oko 150 ulaznica po smeni.

Izuzetno je interesovanje građana, koji se pohvalno odnose prema renoviranom bazenu, svlačionicama, toaletima, tuševima…

Kompleks zatvorenog i otvorenog bazena na SPENS-u ima 10 sportskih svlačionica tj. za kolektivno korišćenje i 30 kabina za presvlačenje, koje koriste građani prilikom dolaska na građanske smene.

Pošto sportske organizacije, plivački klubovi koriste natkriveni bazen na SC Sajmište, a ovaj bazen isključivo građani, postoji mogućnost da temperatura u bazenima bude viša nego ranije: u velikom bazenu je 28,5 a u malom bazenu skoro 30 stepeni C.