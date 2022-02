Vučević:Ovaj most je simbol političke stabilnosti, snažnog liderstva i zajedničkog rada svih aktera

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević sastao se u Gradskoj kući sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Srbije Tomislavom Momirovićem, direktorom CRBC Džang Sjaojuenom i direktorom „Koridora Srbije“ Aleksandrom Antićem povodom završnih razgovora o projektu izgradnje obilaznice oko Novog Sada, sa mostom preko Dunava, četvrtog mosta u gradu.

- Tema sastanka je bila zapadna obilaznica kod Novog Sada, kao i četvrti novosadski most u produžetku Bulevara Evrope čijom izgradnjom će bački deo grada biti spojen sa sremskom stranom, u Sremskoj Kamenici. Most je urbanistički predviđen još šezdesetih godina prošlog veka i počastvovani smo što smo baš mi u mogućnosti da te davnašnje planove urabanista sprovedemo u delo. Približavamo se realizaciji ovog projekta, a razgovor o mostu više nije na nivou ideja i predlaganja, već se stvari konkretizuju. Očekujem da će u relativno kratkom periodu početi njegova izgradnja, jer su za to stvoreni uslovi. Zahvalni smo na odličnoj saradnji Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i „Koridorima Srbije“ što su nam odlični partneri na projektu od nacionalnog značaja. Takođe, izražavam veliku zahvalnost u ime Grada Novog Sada predsedniku Republike Srbije i Vladi Republike Srbije što su politički podržali ovaj most i omogućili njegovo finansiranje iz republičkog budžeta. Zato je ovaj most simbol političke stabilnosti, snažnog liderstva, dobre sinhronizacije, kao i međusobnog uvažavanja i zajedničkog rada svih aktera, bez čega ne bi bio ostvaren uspeh - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Srbije Tomislav Momirović istakao je da pridruživanje Evropskoj uniji ne znači samo ostvarivanje normi u administrativnim procedurama, već se ogleda u konkretnoj izgradnji nove infrastrukture kojom se posledično podiže ekonomski i socijalni standard građana.

- Politika predsednika Vučića zaista ima puno uspeha koji se ogleda kroz ekonomski rast koji smo kao zemlja doživeli prethodnih godina, kao i kroz očuvanje nacionalnih interesa i jedinstva unutar države. To proizvodi i veliki investicioni talas na teritoriji cele zemlje, a u Novom Sadu, koji je jedan od najlepših gradova u Evropi, se sinhrono ulaže u putnu, komunalnu, ekološku i železničku infrastrukturu. Prethodnih devet meseci je mnogo urađeno na sastancima vezanim za izgradnju mosta, a očekujem da ćemo u narednih mesec i po dana moći da započnemo gradnju, te da će ovaj projekt u 2024. godini biti završen – rekao je Tomislav Momirović.

Direktor „Koridora Srbije“ Aleksandar Antić je naglasio da je načinjen ogroman progres kada je reč o izgradnji obilaznice i mosta.

- U bliskoj budućnosti biće potpisan ugovor za početak izvođenja radova. Hvala predsedniku Republike i Gradu Novom Sadu, kao i resornom Ministarstvu na poverenju koje su ukazali „Koridorima Srbije“, a mi ćemo dati sve od sebe da Novi Sad što pre dobije ovaj izuzetno važan most – rekao je Antić pohvalivši izuzetno kvalitetnu saradnju sa timom Grada Novog Sada.

Predviđeno je da se most proteže 2,4 kilometara, od kružnog toka Bulevara Evrope do obilaznog puta kod Sremske Kamenice, sa četiri kolovozne trake kao i biciklističkom i pešakom stazom.

Grad Novi Sad