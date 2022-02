MILOŠ VUČEVIĆ OTKRIO: Obećao sam mlađem sinu, koji nikad nije putovao vozom, da ćemo otići zajedno do Beograda

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević u intervjuu za nsuzivo.rs istakao je da brzi voz koji će uskoro saobraćati od Beograda do Novog Sada menja Srbiju u svakom smislu i otkrio obećanje mlađem sinu da će se zajedno provozati vozom do Beograda.

Vučević je najavio da je plan da za sedam do deset dana bude organizovana probna vožnja od Beograda do Sremskih Karlovaca ili Petrovaradina.

-Negde polovinom marta ćemo imati zvanično uspostavljenu liniju između dva najveća grada u Srbiji, Beograda i Novog Sada. Od tada će se vreme računati u nekom novom kontekstu. Ništa više neće biti isto. Velika stvar će biti taj voz. Ne samo transportno, on će sociološki, psihološki i ekonomski promeniti sve. Mnogi ljudi koji imaju posao ili prosto žele turistički da posete, pre će se opredeliti za taj voz nego da putuju kolima. Nemate problem parkinga, nemate problem putarina, nemate problem gužve na putevima, ne brinete za bezbednost vozila… Sednete kao gospodin čovek, da kažem tako kolokvijalno, dođete, posetite, vratite se, rekao je Vučević.

OSTVARENO ONO ŠTO JE BILO NEZAMISLIVO

On je istakao da je Srbija kupila najmodernije vozove, kakve nemaju mnoge evropske države. -Novi Sad dobija tačku oslonca za dalji razvoj grada. Imaćete onaj super brzi voz koji ide pola sata i imate voz koji ide sat vremena, ali staje u više mesta, tako da možete da se opredelite za nešto mirniju, a dužu varijantu. Imate dakle i ovu brzu, kakvu smo do sada samo mogli da vidimo u Francuskoj, Nemačkoj, Rusiji, Kini, Japanu. To je nešto što je bilo nezamislivo da imamo u ovom delu Evrope – kaže Vučević.

Gradonačelnik je naveo da se radi i rekonstrukcija Železničke stanice, ali i male stanice u Petrovaradinu i najavio da će polovinom marta biti gotovi radovi u Kisačkoj ulici.

– Vršimo ozbiljne radove i osvežavamo i rekonstruišemo Železnički stanicu i malu stanicu u Petrovaradinu koja će zasijati u potpuno novom ruhu. Videćete kako ćemo promeniti taj ambijent. Uskoro ću obići neki od tih radova. To će daleko, daleko popraviti ponudu grada, kvalitet. Želim da taj plato ispred velike Železničke stanice na najlepši način uredimo. To će biti prva slika Novog Sada za veliki broj ljudi koji će dolaziti novom prugom u naš grad i danas i sutra i u godinama koje su pred nama.

Očekujem da ćemo polovinom marta imati Kisačku ulicu opet u punom kapacitetu i smanjiti pritisak na Partizansku ulicu i ostale ulice koje su bile pod velikim pritiskom u tom delu grada zbog ovih radova.

VUČEVIĆ DAO REČ SINU KOJI SE NIKAD NIJE VOZIO VOZOM

Vučević je naveo da je imao plan sa mlađim sinom koji ima 14 godina da se brzim vozom provoza do Beograda.

– Obećao sam mlađem sinu Danilu, koji se nikada nije vozio vozom da ćemo otići zajedno do Beograda. Ne znam da li će stariji, Mihailo, hteti da ide sa nama. Njemu je to dosadno da ide sa tatom i mlađim bratom, ali Danilo i ja smo se dogovorili da ćemo otići do Beograda na vodi. Dogovorili smo se da ćemo negde da popijemo sokić ili kafu ili da nešto pojedemo pa da se vratimo u naš Novi Sad, kazao je gradonačelnik.

Grad Novi Sad